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சென்னை: 'நீட்' மறு தேர்வு முடிவுகள், வரும் 20ம் தேதிக்குள் வெளியாகும் என, தேசிய தேர்வு வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
நாடு முழுவதும் மருத்துவ படிப்புக்கான, 'நீட்' தேர்வு, கடந்த மே 3ம் தேதி நடந்தது. வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன. இதையடுத்து, அந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. மறு தேர்வு கடந்த மாதம் 21ம் தேதி நடந்தது.
விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், 'நீட்' மறு தேர்வு முடிவுகள், வரும் 20ம் தேதிக்குள் வெளியாகும் என, தேசிய தேர்வு வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து, அவர்கள் கூறியதாவது: தேர்வு முடிவுகளை விரைவில் வெளியிட வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. வரும் 20ம் தேதிக்குள் வெளியிட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
வரும் 20க்குள் 'நீட்' தேர்வு முடிவு வெளியீடு; தேசிய தேர்வு வாரிய அதிகாரிகள் தகவல்
வரும் 20க்குள் 'நீட்' தேர்வு முடிவு வெளியீடு; தேசிய தேர்வு வாரிய அதிகாரிகள் தகவல்
ADDED : ஜூலை 02, 2026 09:44 PM
ADDED : ஜூலை 02, 2026 09:44 PM
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சென்னை: 'நீட்' மறு தேர்வு முடிவுகள், வரும் 20ம் தேதிக்குள் வெளியாகும் என, தேசிய தேர்வு வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
நாடு முழுவதும் மருத்துவ படிப்புக்கான, 'நீட்' தேர்வு, கடந்த மே 3ம் தேதி நடந்தது. வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன. இதையடுத்து, அந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. மறு தேர்வு கடந்த மாதம் 21ம் தேதி நடந்தது.
விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், 'நீட்' மறு தேர்வு முடிவுகள், வரும் 20ம் தேதிக்குள் வெளியாகும் என, தேசிய தேர்வு வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து, அவர்கள் கூறியதாவது: தேர்வு முடிவுகளை விரைவில் வெளியிட வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. வரும் 20ம் தேதிக்குள் வெளியிட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.