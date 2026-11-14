காட்டில் பிறந்த நாள் கொண்டாடிய நேரு மாமா; பாஜ வெளியிட்ட வீடியோ
காட்டில் பிறந்த நாள் கொண்டாடிய நேரு மாமா; பாஜ வெளியிட்ட வீடியோ
UPDATED : நவ 14, 2026 05:54 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:50 PM
UPDATED : நவ 14, 2026 05:54 PM ADDED : நவ 14, 2026 05:50 PM
-நமது நிருபர்-
காட்டில் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய நேரு மாமா என்ற தலைப்பில் நேருவின் பிறந்த நாளான இன்று வீடியோ ஒன்றை பாஜ இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் வெளியிட்டு இருக்கிறது.
காட்டில் பிறந்த நாள் கொண்டாடும் சாச்சா (ஹிந்தியில் சாச்சா என்றால் மாமா என்று அர்த்தம்) என அந்த வீடியோவுக்கு தலைப்பு வைக்கப்பட்டு உள்ளது. அந்த பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளதாவது;
நாட்டின் முதல் பிரதமர் நேருவின் பிறந்த நாளில் நாம் அவரை நினைவு கூர்கிறோம். 1889ம் ஆண்டு நவம்பர் 14ம் தேதி பிறந்த நேரு, விடுதலை போராட்டத்தில் முக்கிய பங்கை ஆற்றினார். 1947ம் ஆண்டு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமராக பதவியேற்றார்.
தொடக்க காலங்களில் பொருளாதாரம் மற்றும் நாட்டின் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதில் அவரின் பங்களிப்பு நாட்டின் வரலாற்றில் முக்கிய அம்சம். அவரின் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் இவ்வேளையில், தொலைநோக்கு கொண்ட பார்வை, தலைமைத்துவம், நாட்டை கட்டமைப்பதில் அவரின் பங்கு குறித்து நாம் சிந்திப்போம்.
சுதந்திர இந்தியாவின் பயணத்தில் அவர் விட்டுச் சென்ற பாரம்பரியம், நாட்டின் ஒரு முக்கிய அத்தியாயமாக இருக்கிறது. இந்த நாள், குழந்தைகளுடன் நேரு கொண்டிருந்த பிணைப்பை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. ஆகவே தான் நாடு முழுவதும் நவ.,14ம் தேதி அவரின் பிறந்த நாள், குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு பாஜ பதிவில் கூறி உள்ளது.
பதிவுடன் இணைக்கப்பட்டு உள்ள வீடியோவில், வெவ்வேறு பெண்களுடன் நேரு இருக்கும் காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. அதில் ஒரு படத்தில், நேருவும், பெண் ஒருவரும் காட்டில் நடந்து செல்லும் காட்சிகளும் இடம்பெற்று உள்ளன. பின்னணியில் ஹிந்தி பாடல் ஒலிக்கிறது.