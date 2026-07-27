தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/உலகம்/﻿ நேபாள தேசிய அடையாள அட்டையை அங்கீகரிக்க இந்தியாவுக்கு கோரிக்கை

﻿ நேபாள தேசிய அடையாள அட்டையை அங்கீகரிக்க இந்தியாவுக்கு கோரிக்கை

﻿ நேபாள தேசிய அடையாள அட்டையை அங்கீகரிக்க இந்தியாவுக்கு கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:40 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:40 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

காத்மாண்டு: 'நேபாள தேசிய அடையாள அட்டையை, இந்தியாவில் செல்லுபடியாகும் பயண ஆவண மாக அங்கீகரிக்க வேண்டும்' என, மத்திய அரசிடம் நேபாளம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

நம் அண்டை நாடான நேபாளத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நம் நாட்டுக்கு வருவதற்கு, பாஸ்போர்ட் அல்லது குடியுரிமை சான்றிதழ் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டும்.

இந்நிலையில், நேபாளத்தின் தேசிய அடையாள அட்டையையும் பயண ஆவணமாக அங்கீகரிக்குமாறு, நம் அரசுக்கு நேபாளம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இதுகுறித்து, நேபாள குடியேற்ற துறை செய்தி தொடர்பாளர் டிகா ராம் தாகல் கூறியதாவது:

நேபாள தேசிய அடையாள அட்டையை செல்லுபடியாகும் பயண ஆவணமாக அங்கீகரிக்கக் கோரி, இந்தியாவுக்கு முன்மொழிவு அனுப்பப்பட்டது.

இதுதொடர்பாக காத்மாண்டுவில் உள்ள இந்திய துாதரகத்துடன் தொடர்ந்து பேச்சு நடத்தி வருகிறோம்.

இந்தக் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டால், பாஸ்போர்ட், குடியுரிமை சான்றிதழுடன், தேசிய அடையாள அட்டையும் செல்லுபடியாகும் மூன்றாவது ஆவணமாக அமையும். இதற்கு இந்திய அரசு விரைவில் சாதகமான பதில் அளிக்கும் என நம்புகிறோம்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

500 ரூபாய்க்கு நேபாளத்தில் அனுமதி

நம் நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, 100 ரூபாய்க்கு மேல் மதிப்பு கொண்ட இந்திய கரன்சிகளுக்கு நேபாளம் தடைவிதித்தது. நேபாளம் செல்லும் பயணியர் 100 மற்றும் அதற்கு குறைவான மதிப்புடைய ரூபாய் நோட்டுகளை மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். இந்நிலையில், நேபாள மத்திய வங்கி சமீபத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கையில், 'இந்திய மற்றும் நேபாள மக்கள், 200 மற்றும் 500 ரூபாய் இந்திய நோட்டுகளை 25,000 ரூபாய் வரை விதி களுக்கு உட்பட்டு வைத்திருக்கலாம்' என தெரிவித்துள்ளது.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us