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உலக கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இன்றைய போட்டியில் பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையில் நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு மொராக்கோ முன்னேறியது. தோல்வி அடைந்த நெதர்லாந்து உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.
ஆட்டத்தின் 90 நிமிடங்கள் முடிந்த நிலையில் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் நெதர்லாந்து முன்னிலையில் இருந்து. ஆட்டத்தின் 91வது நிமிடத்தில் மொராக்கோ கோல் அடித்தது. இதனால் இரு அணிகளும் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் சமன் அடைந்தது.
இறுதியில் பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையில் (3-2) நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்தியது மொராக்கோ.
பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையில் நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்தியது மொராக்கோ !
பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையில் நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்தியது மொராக்கோ !
UPDATED : ஜூன் 30, 2026 10:33 AM
ADDED : ஜூன் 30, 2026 09:58 AM
UPDATED : ஜூன் 30, 2026 10:33 AM ADDED : ஜூன் 30, 2026 09:58 AM
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உலக கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இன்றைய போட்டியில் பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையில் நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு மொராக்கோ முன்னேறியது. தோல்வி அடைந்த நெதர்லாந்து உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.
நமது நிருபர்
ஆட்டத்தின் 90 நிமிடங்கள் முடிந்த நிலையில் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் நெதர்லாந்து முன்னிலையில் இருந்து. ஆட்டத்தின் 91வது நிமிடத்தில் மொராக்கோ கோல் அடித்தது. இதனால் இரு அணிகளும் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் சமன் அடைந்தது.
இறுதியில் பெனால்டி ஷூட் அவுட் முறையில் (3-2) நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்தியது மொராக்கோ.