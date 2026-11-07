ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் புதிய கட்டுமானங்கள்! எல்லையில் மீண்டும் வாலாட்டுகிறது பாகிஸ்தான்
ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் புதிய கட்டுமானங்கள்! எல்லையில் மீண்டும் வாலாட்டுகிறது பாகிஸ்தான்
ADDED : நவ 07, 2026 02:22 AM
ADDED : நவ 07, 2026 02:22 AM
புதுடில்லி: ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில், இந்திய எல்லையை ஒட்டிய முக்கிய சாலைகளில் 12க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் புதிய கட்டடங்கள், மசூதிகள் போன்றவற்றை பாகிஸ்தான் அமைத்து வருவதாக நம் உளவு அமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளன. இவை பயங்கரவாத அமைப்புகளின் கிளை தலைமையகங்களாக செயல்பட திட்டமிட்டிருக்கலாம் என்றும் எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.
ஜம்மு - காஷ்மீரின் ஒரு பகுதியை ஆக்கிரமித்துள்ள நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தான், அதை பல ஆண்டுகளாக சொந்தம் கொண்டாடி வருகிறது. அவ்வழியாக, நம் நாட்டிற்குள் சட்டவிரோதமாக ஊடுருவி பல பயங்கரவாத செயல்களையும் அரங்கேற்றி வருகிறது.
திட்டம்
இதனால், எல்லையை ஒட்டிய பகுதிகளில் நம் ராணுவத்தினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில், இந்திய எல்லையை ஒட்டிய பகுதிகளில் புதிய கட்டுமான பணிகளை அந்நாடு மேற்கொண்டுஉள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.
இதுகுறித்து, மத்திய அரசுக்கு உளவு அமைப்புகள் வெளியிட்டுள்ள ரகசிய தகவல்களின் விபரம்: ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில், முக்கிய சாலைகளில் 12க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பாகிஸ்தான் புதிதாக கட்டுமானங்களை அமைத்து வருகின்றன. பெரிய மசூதிகள், மிகப்பெரிய கட்டடங்கள் போன்றவை புதிதாக தோன்றியுள்ளன. பாகிஸ்தானையும், இந்திய எல்லைகளையும் இணைக்கும் முக்கிய சாலைகளில் ஏற்கனவே உள்ள மசூதி வளாகங்களை விரிவுப்படுத்தும் பணிகளும் நடந்து வருகின்றன.
ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்குள் நுழையும் இஸ்லாமாபாத் - முர்ரே - கோஹாலா - முசாபராபாத் வழித்தடம், கைபர் பக்துன்க்வா மாகாணத்தை இணைக்கும் முசாபராபாத் - மான்செஹ்ரா - அபோட்டாபாத் வழித்தடம், எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டின் அருகே அமைந்துள்ள முசாபராபாத் - சகோத்தி வழித்தடம் ஆகியவற்றில் இந்த கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. நம் நாட்டு ராணுவ கட்டமைப்புக்கு அருகே, புதிய கட்டடங்கள் உருவாக்கப்படுவதால், அவை பயங்கரவாத செயல்களுக்கு பயன்படுத்த பாகிஸ்தான் திட்டமிட்டி ருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
சந்தேகம்
குறிப்பாக, லஷ்கர் - இ - தொய்பா, ஜெய்ஷ் - இ - முகமது போன்ற பயங்கரவாத அமைப்புகளின் தலைமையிடமாகவோ, கிளை அமைப்புகளுக்கான இடங்களாகவோ இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஆயுதங்கள், வெடிப்பொருட்கள் போன்றவற்றை ஒரு இடத்தில் குவித்து வைக்காமல், பல மையங்களில் பிரித்து வைப்பதற்காகவே பல்வேறு மையங்கள், கட்டடங்கள் உருவாக்கப்பட்டு வருவதாக கருதப்படுகிறது. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தாக்குதல்
கடந்தாண்டு மே மாதம், 'ஆப்பரேஷன் சிந்துார்' நடவடிக்கையின் போது, பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் மற்றும் பாகிஸ்தானின் ஒன்பது இடங்களில் நம் ராணுவம் வான்வழி தாக்குதல் நடத்தியது. இதில், முக்கிய பயங்கரவாத அமைப்புகளின் தலைமையிடங்கள் அழிக்கப்பட்டன. இந்நிலையில், அவற்றை மீண்டும் கட்டி எழுப்பும் முயற்சியாக இந்த கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக சந்தேகம் எழுந்துஉள்ளது.