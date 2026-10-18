உருவானது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு; 6 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்
உருவானது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு; 6 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்
UPDATED : அக் 18, 2026 07:28 PM
ADDED : அக் 18, 2026 02:35 PM
UPDATED : அக் 18, 2026 07:28 PM ADDED : அக் 18, 2026 02:35 PM
நமது நிருபர்
அரபிக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு உருவாகியுள்ளது. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தீவிரம் அடையும். இதனால் தமிழகத்தில் பல பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடையும்; சென்னைக்கு இன்று (அக்டோபர் 18) அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் வானிலை மையம் விடுத்தது. பின்னர், வாபஸ் பெறப்பட்டது.
இன்று (அக்டோபர் 18) மிக கனமழை (ஆரஞ்சு அலர்ட்) பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* செங்கல்பட்டு
* திருவள்ளூர்
* நீலகிரி
* கோவை
* தேனி
ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் இன்று மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டது.
இன்று (அக் 18) கனமழை (மஞ்சள் அலர்ட்) பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* கன்னியாகுமரி
* திருநெல்வேலி
* தென்காசி
* தூத்துக்குடி
* விருதுநகர்
* மதுரை
* சிவகங்கை
* ராமநாதபுரம்
* திண்டுக்கல்
* புதுக்கோட்டை
* தஞ்சாவூர்
* திருப்பத்தூர்
* திருப்பூர்
* நாகை
* மயிலாடுதுறை
* கடலூர்
* கள்ளக்குறிச்சி
* விழுப்புரம்
* திருவண்ணாமலை
* வேலூர்
* ராணிப்பேட்டை
* காஞ்சிபுரம்
ஆகிய 23 மாவட்டங்களின் கனமழைக்கான மஞ்சள் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.