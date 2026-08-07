சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு புதிய நீதிபதிகள் நியமனம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு புதிய நீதிபதிகள் நியமனம்
ADDED : ஆக 07, 2026 07:44 PM
ADDED : ஆக 07, 2026 07:44 PM
சென்னை: சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு 5 நீதிபதிகளும், 10 கூடுதல் நீதிபதிகளும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இது தொடர்பாக மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் அர்ஜூன் ராம் மேவால் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது:இந்திய அரசியல் அமைப்பு அளித்த அதிகாரத்தின்படியும், இந்திய தலைமை நீதிபதியுடன் ஆலோசனைக்கு பிறகு பல்வேறு மாநில உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு நீதிபதிகள், கூடுதல் நீதிபதிகளை ஜனாதிபதி நியமித்து உள்ளார்.
இதன்படி
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு ஐந்து வழக்கறிஞர்கள் நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
01. கோவிந்தராஜன் கிருஷ்ணசாமி
02. ரஜ்னிஷ் பதியில்
03. ரமேஷ் நடராஜன்
04. ஜிகே முத்துக்குமார்
05. ராமகிருஷ்ணா ராஜேஷ் விவேகானந்தன் ஆகியோர் நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும் மூன்று வழக்கறிஞர்களும் மற்றும் ஏழு நீதித்துறை அதிகாரிகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு கூடுதல் நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
06.ரவீகுமார் சங்கரநாராயணன் (வழக்கறிஞர்)
07. திலீப் குமார் நடராஜன் (வழக்கறிஞர்)
08. எல்லப்பன் மனோகரன் (வழக்கறிஞர்)
09. முருகன்( நீதித்துறை அதிகாரி)
10. சுமதி ( நீதித்துறை அதிகாரி)
11. அல்லி ( நீதித்துறை அதிகாரி)
12. திருமகள்( நீதித்துறை அதிகாரி)
13. சண்முகன் கார்கிகேயன்( நீதித்துறை அதிகாரி)
14. முருகேசன் பாலுசாமி ( நீதித்துறை அதிகாரி)
15. குணசேகரன் ( நீதித்துறை அதிகாரி) ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கோல்கட்டா உயர்நீதிமன்றத்துக்கு
16. ஆர்யக் தத்
17.ஆதரப் பானர்ஜி
18.சந்தீப் குமார்
19.பார்த்தா பிரதிம் ராய்
20.சுதீப் தேப்
21.அனுஜ் சிங்
22.அர்ஜூன் ரே முகர்ஜி
23.ரிஷத் மேதோரா
கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றத்துக்கு
24. ராகவேந்திரா எஸ் ஸ்ரீவஸ்தா
25.ஹேமா குல்கர்னி
26.சுப்ரமணிய ரங்காராவ்
27.விவேகானந்தா ததகாவடி பிரகாஷ்
28.பிரமோத் பகேஸ்வரா
29. சாந்தி பூஷன் ஹோம்பே கவுடா
மபி., உயர்நீதிமன்றத்துக்கு
30. அமித் லகோரி கூடுதல் நீதிபதியாக நியமனம் செய்யப்பட்டு உள்ளார். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.