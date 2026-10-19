பல்லவன் இல்லத்தில் அமைகிறது புதிய தலைமை செயலகம்!
பல்லவன் இல்லத்தில் அமைகிறது புதிய தலைமை செயலகம்!
UPDATED : அக் 19, 2026 05:19 PM
ADDED : அக் 19, 2026 01:11 PM
UPDATED : அக் 19, 2026 05:19 PM ADDED : அக் 19, 2026 01:11 PM
-நமது நிருபர்-
நவீன வசதிகளுடன் கூடிய சட்டசபை, தலைமை செயலக வளாகம் உருவாக்கப்படும் என முதல்வர் விஜய் அறிவித்தார். சென்னையில், 20 லட்சம் சதுரடி பரப்பளவில், 1,200 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உருவாகும் என்றார். பட்டினம்பாக்கத்தில் முதல்வர் விஜய் வீடு அருகே உள்ள இடத்தில், தலைமை செயலகம் கட்ட அரசாணை வெளியானது. அந்த இடத்தில் கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மீனவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால், தமிழக அரசு தனது முடிவை கைவிட முடிவு செய்துள்ளது. புதிய தலைமைச் செயலகத்தை பல்லவன் இல்லத்தில் அமைக்க முடிவு செய்தது. 13.22 ஏக்கர் பரப்பு கொண்ட இந்த இடத்தில் மெட்ரோபொலிட்டன் போக்குவரத்துக் கழகம்(எம்டிசி), மாநில விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகம் ஆகியவை இங்கு செயல்படுகின்றன.
அதிகாரிகள் கூறியதாவது: '' புதிய தலைமை செயலகம் அமைப்பதற்கான பரிசீலனையில் பல்லவன் இல்லமும் உள்ளது. இறுதி முடிவு எடுக்கவில்லை. ஒரு வாரத்தில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கிறோம். தலைமை செயலகம் அமைப்பதற்கு உகந்த இடமாக இது இருக்கும். பஸ், புறநகர் ரயில் மற்றும் மெட்ரோ ரயில் வாயிலாக ஊழியர்கள் இங்கு வந்து செல்ல முடியும்,'' என்றனர்.
அரசுக்கு சாதகம்
இந்த இடம் அரசுக்கு சொந்தமானது. போதுமான இடம் உள்ளதால் கூடுதலாக கையகப்படுத்த தேவையில்லை. இதனால் பொது மக்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பு வராது. மேலும், அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் மட்டுமின்றி மக்களும் எளிதாக இங்கு வந்து செல்ல முடியும்.
அதே நேரத்தில் பல்லவன் இல்லத்தில் செயல்படும் எம்டிசியை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டியிருக்கும். அந்த மாற்று இடமாக சென்னை புறநகர் பஸ் நிலையத்தை (சிஎம்பிடி) அதிகாரிகளின் பரிசீலனையில் உள்ளது.
அரசின் பரிசீலனையில் உள்ள இடத்தில்
எம்டிசி பணிமனை 7.55 ஏக்கரிலும்
பழைய எஸ்இடிசி வளாகம்-3.957 ஏக்கரிலும்
பல்லவன் இல்லம்-1.701 ஏக்கரிலும் அமைந்துள்ளது.