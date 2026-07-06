சதிகாரன் ஹபீஸ் சயீத்; பஹல்காம் தாக்குதல் குற்றப்பத்திரிகையில் பெயர் சேர்ப்பு
சதிகாரன் ஹபீஸ் சயீத்; பஹல்காம் தாக்குதல் குற்றப்பத்திரிகையில் பெயர் சேர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 06, 2026 04:11 PM
ADDED : ஜூலை 06, 2026 04:11 PM
புதுடில்லி: பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதல் வழக்கில், பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்ட பயங்கரவாதி ஹபீஸ் சயீத் குற்றவாளி என தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்ஐஏ) குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்துள்ளது.
ஜம்மு - காஷ்மீரின் சுற்றுலா தலமான பஹல்காமில் கடந்த 2025ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 22ல் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தியதில் 26 சுற்றுலா பயணிகள் கொல்லப்பட்டனர். பிறகு பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மூன்று பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனர்.
அனைத்து விசாரணைகளும் முடிவடைந்த நிலையில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு (என்ஐஏ) சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. முக்கிய சதிகாரராக பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்ட லஷ்கர்-இ-தொய்பா பயங்கரவாதி சஜித் ஜாட் பெயர் இடம்பெற்று இருந்தது.
இந்நிலையில் இன்று சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மற்றொரு குற்றப்பத்திரிகையை என்ஐஏ தாக்கல் செய்துள்ளது. இதில் பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்ட பயங்கரவாதி லஷ்கர் இ தொய்பா தலைவன் ஹபீஸ் சயீத் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளான்.
சயீத் மீது தனிப்பட்ட முறையிலும், தடைசெய்யப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்பான லஷ்கர்-இ-தைபா (LeT) மற்றும் அதன் சார்பு அமைப்பான தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ரண்ட் ஆகியவற்றின் தலைவனாக இருந்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. சயீத் மீது இந்தியாவிற்கு எதிராகப் போர் தொடுத்ததாகவும், எல்லை தாண்டி சதித்திட்டம் தீட்டியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.