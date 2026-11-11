உலக துப்பாக்கி சுடுதலில் வெண்கலம் வென்றார் இந்திய வீரர்: ஒலிம்பிக் போட்டிக்கும் தகுதி
உலக துப்பாக்கி சுடுதலில் வெண்கலம் வென்றார் இந்திய வீரர்: ஒலிம்பிக் போட்டிக்கும் தகுதி
UPDATED : நவ 11, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 11, 2026 06:55 PM
UPDATED : நவ 11, 2026 06:57 PM ADDED : நவ 11, 2026 06:55 PM
கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் உலக துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் நடக்கிறது.
இதன் பைனல் இன்று நடந்தது. அதில், இந்திய வீரர் நீரஜ் குமார் பங்கேற்றார். அதில் நீரஜ் குமார் 346.5 புள்ளிகள் பெற்று மூன்றாவது இடம் பெற்று வெண்கலத்தை கைப்பற்றினார். இதன் வாயிலாக நீரஜ் குமார், 2028 ல் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடக்கும் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கும் அவர் தகுதி பெற்றார். துப்பாக்கி சுடுதலில் போட்டிக்கு இந்தியா சார்பில் 2028 ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெறும் இந்தியர் என்ற பெருமை அவருக்கு கிடைத்தது.
உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இந்தியாவுக்கு மூன்றாவது முறையாக தொடர்ந்து வெண்கலம் கிடைத்து வருகிறது.
2023 ல் அகில் ஷெரோன்
2025 ல் ஐஸ்வரி பிரதாப் சிங் தோமரும் வெண்கலம் வென்றனர்.