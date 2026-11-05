லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மேயர் தேர்தல்: தமிழ்ப்பெண் நித்யா ராமன் வெற்றி
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மேயர் தேர்தல்: தமிழ்ப்பெண் நித்யா ராமன் வெற்றி
UPDATED : நவ 06, 2026 02:36 PM
ADDED : நவ 05, 2026 11:23 AM
UPDATED : நவ 06, 2026 02:36 PM ADDED : நவ 05, 2026 11:23 AM
அமெரிக்காவின் இரண்டாவது பெரிய நகரமான லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகர மேயர் தேர்தலில், தமிழ்ப்பெண் நித்யா ராமன் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
ஜனநாயக கட்சியை சேர்ந்த சோஷியலிஸ்ட் என்று அறியப்படும் நித்யா ராமன், 45, முன்னதாக லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகர சபை உறுப்பினராக பணியாற்றினார்
கேரள தமிழர் குடும்பத்தில் பிறந்த நித்யாவுக்கு 6 வயதாக இருக்கும்போது அவரது குடும்பத்தினர் அமெரிக்காவுக்கு குடி பெயர்ந்தனர்.
ஹார்வார்டு பல்கலையில் பட்டம் பெற்ற அவர், மாசேசூட்ஸ் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்தில் முதுகலை பட்டமும் பெற்றவர்.
படித்து முடித்து இந்தியா திரும்பிய அவர், சென்னையில் நகர நிர்வாகம் தொடர்பான நிறுவனத்தை தொடங்கி சில ஆண்டுகள் நடத்தினார். மீண்டும் அமெரிக்காவுக்கு சென்ற நித்யா, 2013ல் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் குடியேறினார்.
தற்போதைய மேயரும், நீண்ட காலமாக லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் செல்வாக்குடன் இருப்பவருமான கரன் பாஸ் என்பவரை காட்டிலும் நித்யா, அதிக ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். வரும் 2028ம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டிகளை லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நடத்துகிறது. மேயராக தேர்வு செய்யப்பட்ட, நித்யா ராமன் தலைமையில், இந்த ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடக்க உள்ளது.
அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய நகரான நியூயார்க்கின் மேயராக, இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ஜோரான் மம்தானி சமீபத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது இரண்டாவது மிகப்பெரும் நகரான லாஸ்ஏஞ்சல்ஸிலும், இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த நித்யா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.