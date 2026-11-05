ஆட்சி, அதிகாரம் மாறினாலும் நடவடிக்கை எடுப்பதே இல்லை: அதிகாரிகள் மீது உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி
ஆட்சி, அதிகாரம் மாறினாலும் நடவடிக்கை எடுப்பதே இல்லை: அதிகாரிகள் மீது உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி
ADDED : நவ 05, 2026 07:54 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:54 PM
மதுரை:
கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவிலுக்கு சொந்தமான, 10.48 ஏக்கர் நிலம் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற 2022ல் உத்தரவிட்டும், அதை செயல்படுத்தாததால், சேலம், ராதாகிருஷ்ணன், நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தார்.
ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் வழக்கு விசாரணையின் போது, அறநிலையத்துறை கமிஷனர் வினய், மதுரை கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணாவுடன் ஆஜராகி, அறிக்கை சமர்ப்பித்தார்.
அப்போது, 'நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மீறும் எண்ணம் எனக்கு இல்லை. 2022ல் பிறப்பித்த உத்தரவை மீறியதாக கருதப்பட்டால் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோருகிறேன்' என, தெரிவித்தார்.
நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யாத, 28 பேரிடம் இருந்து கோவில் நிலத்தை மீட்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. 2024 ஏப்., 1ல் இருந்து எத்தனை கமிஷனர்கள் பதவி வகித்தனர். ஒவ்வொரு அதிகாரிகளும் தங்களுக்கான பாணியில் பணி செய்வதே பிரச்னைக்கு காரணம்.
ஆட்சி, அதிகாரம் மாறினாலும், தனக்கு கீழ் உள்ள பணியாளர்கள் பணி செய்யவில்லை எனில், அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பதே இல்லை. அறநிலையத்துறை கமிஷனர் தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் செல்ல முடியாது. ஆனால், வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி அதிகாரிகளை கண்காணிக்கலாம்; சர்வே எடுக்கலாம்; வாடகை கணக்கிடலாம். ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட சொத்துகளை மீட்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என, திட்டமிடலாம்.
கமிஷனருக்கு அத்தகைய அதிகாரம் உள்ளது. உங்களை இங்கு வரவைப்பது எங்கள் நோக்கமல்ல. எடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் குறைந்தபட்ச முன்னேற்றத்தை காட்ட வேண்டும். இவ்வழக்கு மற்ற அறநிலையத்துறை தொடர்பான வழக்குகளோடு நவ., 27ல் விசாரிக்கப்படும். அன்று கமிஷனர் நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்களிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.