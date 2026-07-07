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சென்னை: ''த.வெ.க., தலைமையில் கூட்டணி இன்னும் அமையவில்லை என்றாலும், தி.மு.க.,வுடன் நட்பு தொடர்கிறது,'' என, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் கூறினார்.
அவர் அளித்த பேட்டி: அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றிருந்தாலும், த.வெ.க., கூட்டணியில் இணைய அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த நிகழ்வும் நடக்கவில்லை. த.வெ.க., கூட்டணி தொடர்பாக ஆலோசனை கூட்டம், கடந்த, 1ம் தேதி முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நடந்தது. அந்த கூட்டத்தில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை.
அதனால், த.வெ.க., தலைமையில் எந்த கூட்டணியும் அமையவில்லை. பதவி என்றவுடன், கூட்டணியை உதறி விட்டு செல்லவில்லை. தி.மு.க.,வுடன் உறவு தொடர்கிறது; நட்பு தொடர்கிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தவெக தலைமையில் எந்த கூட்டணியும் அமையவில்லை; திருமா
தவெக தலைமையில் எந்த கூட்டணியும் அமையவில்லை; திருமா
ADDED : ஜூலை 07, 2026 06:28 PM
ADDED : ஜூலை 07, 2026 06:28 PM
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சென்னை: ''த.வெ.க., தலைமையில் கூட்டணி இன்னும் அமையவில்லை என்றாலும், தி.மு.க.,வுடன் நட்பு தொடர்கிறது,'' என, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் கூறினார்.
அவர் அளித்த பேட்டி: அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றிருந்தாலும், த.வெ.க., கூட்டணியில் இணைய அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த நிகழ்வும் நடக்கவில்லை. த.வெ.க., கூட்டணி தொடர்பாக ஆலோசனை கூட்டம், கடந்த, 1ம் தேதி முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நடந்தது. அந்த கூட்டத்தில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை.
அதனால், த.வெ.க., தலைமையில் எந்த கூட்டணியும் அமையவில்லை. பதவி என்றவுடன், கூட்டணியை உதறி விட்டு செல்லவில்லை. தி.மு.க.,வுடன் உறவு தொடர்கிறது; நட்பு தொடர்கிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.