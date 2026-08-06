புதிய விமான நிலைய திட்டங்கள்: பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு இல்லை
புதிய விமான நிலைய திட்டங்கள்: பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு இல்லை
ADDED : ஆக 06, 2026 02:16 AM
ADDED : ஆக 06, 2026 02:16 AM
சென்னை: தமிழக அரசின் பட்ஜெட்டில் பரந்துார், ஓசூர், ராமேஸ்வரம் விமான நிலைய திட்டங்கள் மற்றும் புதிய விமான நிலையம் தொடர்பாக, எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
சென்னையின் இரண்டாவது விமான நிலையம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பரந்துாரில் அமைக்கப்பட இருந்தது. இதற்கான அறிவிப்பு, கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் வெளியானது.
விமான நிலையம் அமைக்க இட அனுமதி, கொள்கை அளவிலான ஒப்புதல் என, இரண்டு அனுமதிகளும், மத்திய அரசிடம் இருந்து பெறப்பட்டு விட்டன.
பரந்துார் விமான நிலையத்திற்காக தனியாரிடம் இருந்து, 3,000 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்த வேண்டும். இதற்கு, சிலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அவர்களுக்கு, த.வெ.க., தலைவர் விஜய் ஆதரவு தெரிவித்தார்.
த.வெ.க., ஆட்சியை பிடித்த நிலையில், பரந்துார் விமான நிலைய திட்டத்திற்கு நிலம் எடுக்கும் பணி நிறுத்தப்பட்டது. இத்திட்டம் கைவிடப்படுகிறதா, செயல்படுத்தப்படுமா என்பது குறித்து, அரசிடம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை.
தி.மு.க., ஆட்சியில், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரில், விமான நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என, அறிவிக்கப்பட்டது.
இரு திட்டங்களுக்கும் மத்திய அரசிடம் அனுமதி பெறப்பட இருந்த நிலையில், ஆட்சி மாற்றத்தால் அடுத்தகட்ட பணி தொடங்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில், தமிழக அரசின் பட்ஜெட் நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், பரந்துார் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுமா அல்லது மாற்று திட்டம் அறிவிக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு தொழில் துறையினரிடம் காணப்பட்டது.
ஆனால், பரந்துார் மட்டுமின்றி ஓசூர், ராமேஸ்வரம் விமான நிலைய திட்டங்கள் மற்றும் புதிய விமான நிலையங்கள் தொடர்பான எந்த அறிவிப்புகளும் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை.