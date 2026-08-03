பிரதமர் மோடி குறித்து வாய்கொழுப்பில் பேசிய பெண்; தவறை உணர்ந்ததால் வழக்கு பதியவில்லை
பிரதமர் மோடி குறித்து வாய்கொழுப்பில் பேசிய பெண்; தவறை உணர்ந்ததால் வழக்கு பதியவில்லை
ADDED : ஆக 03, 2026 09:07 AM
ADDED : ஆக 03, 2026 09:07 AM
பிரதமர் மோடி குறித்து அவதூறாக பேசிய நொய்டாவை சேர்ந்த 15 வயது சிறுமி தவறை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டதால் வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டாம் என டில்லி போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.
நமது டில்லி நிருபர்
'நீட்' வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி, டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடந்த போராட்டத்தில், பெண் ஒருவர் பிரதமர் மோடியை கடுமையாக விமர்சித்தார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது. அந்த பெண் மீது அளிக்கப்பட்ட புகாரின்படி, உத்தர பிரதேசத்தின் நொய்டா போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கு டில்லி போலீஸ் நிலையத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. தன்னையும், தன் மறைந்த தாயையும் தனிப்பட்ட முறையில் அவதுாறாக பேசிய இளைஞர்களை மன்னிப்பதாக சமீபத்தில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருந்தார். இதை தொடர்ந்து, பிரதமரை விமர்சித்து பேசியதற்கு மன்னிப்பு கோரி சிறுமி வீடியோ வெளியிட்டார்.
எனக்கு 15 வயதுதான் ஆகிறது. இதுவே எனது முதல் மற்றும் கடைசித் தவறு, இனி ஒருபோதும் இதுபோன்ற செயலை நான் மீண்டும் செய்ய மாட்டேன் என 15 வயது சிறுமி தவறை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டதால் வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டாம் என டில்லி போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர். அப்பெண் பகிரங்க மன்னிப்புக் கோரியதைத் தொடர்ந்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.