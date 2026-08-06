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மதுபானங்கள் 'டோர் டெலிவரி' கிடையாது: அமைச்சர் விக்னேஷ் திட்டவட்டம்

மதுபானங்கள் 'டோர் டெலிவரி' கிடையாது: அமைச்சர் விக்னேஷ் திட்டவட்டம்

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ADDED : ஆக 06, 2026 09:24 PM

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ADDED : ஆக 06, 2026 09:24 PM

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சென்னை: ''மது கடை பணியாளர்கள் பணிச்சுமையை குறைக்கவும், பணம் வாங்குவதில் உள்ள சிரமங்களை தடுக்கவும் தான், 'ஆன்லைனில்' மது வகைளை தேர்வு செய்து, பணம் செலுத்தி, கடைகளில் வாங்கும் வசதி தொடங்கப்பட உள்ளது,'' என, மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.

அவர் அளித்த பேட்டி:

சில நாட்களாக, 'மதுபானங்கள் ஆன்லைனில் விற்க போறீங்களா; டோர் டெலிவரி செய்ய போறீங்களா, அனைவருக்கும் மது வகைகள் விரைவாக கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்களா' என்று நிறைய பேர் கேட்கின்றனர்.

ஆனால், கடை பணியாளர்கள் பணிச்சுமையை குறைப்பதற்கும், பணம் வாங்குவதில் உள்ள சிரமங்களை தடுப்பதற்கும் தான், 'ஆன்லைன்' வாயிலாக மது வகைகளை தேர்வு செய்து, பணம் செலுத்தி வாங்கும் வசதி தொடங்கப்பட உள்ளது.

பணம் செலுத்தியதற்கான, 'கியூஆர்' குறியீடை கடையில் காட்டினால், மது வகைகள் வழங்கப்படும். இதனால் முறைகேடாக, 10 ரூபாய் கூடுதலாக வாங்குவதும் தடுக்கப்படும்; இதை தவறாக சித்தரிக்கின்றனர். மது விற்பனை தனியார் மயமாக்கப்படாது.

'சில கடைகளில், சில மது வகைகளை தான் விற்கின்றனர்; நாங்கள் கேட்கும் மது வகைகைள தருவதில்லை' என்று, புகார்கள் வந்தன. புதிய முறையில், விரும்பிய மது வகைகைள தேர்வு செய்து, வாங்க முடியும். ஒரு துறையை சீரமைக்க முயற்சிக்கும்போது, அரசியலுக்காக குறைகளை தெரிவிக்க கூடாது. மது வகைகள் விலை உயராது. மது விற்பனையில் ஊழல்கள் தடுக்கப்பட்டு வருவதால், அரசின் வருவாய் அதிகரித்து வருகிறது.

கடந்த, 2011 முதல் மது கடைகளில் பாட்டிலுக்கு, 5 ரூபாய், 10 ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதை தடுக்க, கடந்த ஆட்சி காலங்களில் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. த.வெ.க., அரசில் தான் கூடுதலாக பணம் வசூலிப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. சிலர் பேர் கூடுதலாக பணம் வசூலிக்கின்றனர். வீடு வீடாக, 'டோர் டெலிவரி' செய்ய, மது வகைகள் என்ன அவசியமானதா?

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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