ராமர் கோவில் நன்கொடையில் முறைகேடு இல்லை; தணிக்கை ஆய்வில் தகவல்
ராமர் கோவில் நன்கொடையில் முறைகேடு இல்லை; தணிக்கை ஆய்வில் தகவல்
ADDED : ஆக 07, 2026 09:25 PM
ADDED : ஆக 07, 2026 09:25 PM
லக்னோ: 'உத்தர பிரதேசத்தின் அயோத்தி ராமர் கோவிலில், நன்கொடையாக பெறப்பட்ட நிதியில் எந்த முறைகேடும் நடைபெறவில்லை' என, தணிக்கை அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட ஆய்வில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
அயோத்தி ராமர் கோவிலில், பக்தர்கள் செலுத்தும் உண்டியல் காணிக்கைகள் மற்றும் நன்கொடைகளில் பெருமளவில் முறைகேடுகள் நடப்பதாக கடந்த ஜூன் மாதம் புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பாக, காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் ஆளும் பா.ஜ., அரசை கடுமையாக விமர்சித்தன. இதையடுத்து, அயோத்தி ராமர் கோவிலை நிர்வகிக்கும், ஸ்ரீ ராம ஜென்மபூமி தீர்த்த ஷேத்திர அறக்கட்டளை அளித்த புகாரின்படி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்தனர்.
இதைத்தொடர்ந்து உ.பி., அரசால் நியமிக்கப்பட்ட மூன்று பேர் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணை மேற்கொண்டது. அக்குழு, கோவில் வளாகத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியது. இதில், உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் மையத்தில் பணிபுரிந்த தற்காலிக ஊழியர்கள், முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதுதொடர்பாக எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில் பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட நன்கொடைகளில் எந்த முறைகேடும் நடைபெறவில்லை என தணிக்கை ஆய்வில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இது குறித்து மத்திய அரசின் உயரதிகாரிகள் கூறியதாவது:பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த பங்களிப்புத் தொகையான 3,300 கோடி ரூபாயும், வெளி தணிக்கை நிறுவனத்தால் முழுமையாக தணிக்கை செய்யப்பட்டது. அனைத்து கணக்குகளும் சரியாக இருப்பது உறுதிசெய்யப்பட்டது.
கோவில் கட்டுமானத்திற்காக செலவிடப்பட்ட 1,800 கோடி ரூபாயும், நிலம் கையகப்படுத்துவதற்காக செலவிடப்பட்ட 400 கோடி ரூபாயும் முழுமையாக வங்கி பரிவர்த்தனைகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதில், எவ்வித ரொக்கப் பரிவர்த்தனைகளும் நடைபெறவில்லை.
அறக்கட்டளையின் கணக்குகளில் ஊழலோ அல்லது முறைகேடோ நடக்கவில்லை. மாறாக, உண்டியல் காணிக்கைகளை ஊழியர்கள் கைகளால் எண்ணும் மையத்தில் நடந்த பணத் திருட்டு மட்டுமே அரங்கேறியது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. எனவே, எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அரங்கேறாமல் தடுக்க கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் கடுமையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.