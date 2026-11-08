யாரிடமும் அனுமதி கேட்க தேவையில்லை... முதல்வர் விஜய்க்கு சிவக்குமார் பதில்
யாரிடமும் அனுமதி கேட்க தேவையில்லை... முதல்வர் விஜய்க்கு சிவக்குமார் பதில்
ADDED : நவ 08, 2026 03:47 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:47 PM
பெங்களூரு: மேகதாது அணை தொடர்பாக பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் விஜய் கடிதம் எழுதியது குறித்து கர்நாடக முதல்வர் சிவக்குமார் நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: தமிழக முதல்வருக்கு நாட்டின் சட்டங்கள் தெரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். இதற்காக யாரிடமும் அனுமதி பெற வேண்டிய அவசியமில்லை. தமிழகத்திற்கு 177 டிஎம்சி தண்ணீரை வழங்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன், கர்நாடகா தனது சொந்த இடத்தில் அணையை கட்டிக்கொள்ள சுப்ரீம்கோர்ட் ஏற்கனவே அனுமதி அளித்துள்ளது.
மேகதாது அணையால் தமிழகத்திற்கும் அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும்; 5,400 ஏக்கர் வன நிலங்களைக் கண்டறிந்துள்ளோம்; அவற்றை வனத்துறையிடம் ஒப்படைக்கும் பணிகள் ஏற்கனவே நடைபெற்று வருகின்றன. அந்தப் பணிகள் முடிந்தவுடன், நாங்கள் எங்கள் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிப்போம்.
இந்த விவகாரத்தில் கர்நாடகா ஒற்றுமையுடன் உள்ளது. கட்சி வேறுபாடுகளைக் கடந்து, பாஜ மற்றும் தேஜ கூட்டணி தலைவர்கள் அனைவரும் மேகதாது விவகாரத்தில் கர்நாடகாவிற்கு ஆதரவளிக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். தமிழக முதல்வரிடம் நான் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன், ஒரு குழுவை அனுப்பி வையுங்கள். இந்த வாய்ப்பை நாங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்த மாட்டோம்.
சண்டையிடுவதற்கோ அல்லது மோதிக்கொள்வதற்கோ இடமில்லை; அந்த காலம் முடிந்துவிட்டது. சுப்ரீம் கோர்ட் தனது தீர்ப்பை வழங்கி விட்டது. நாட்டின் சட்டத்தை மதிப்போம். இணைந்து செயல்படுவோம், நீரைப் பகிர்ந்து கொள்வோம். நம்மிடையே ஒற்றுமை உணர்வை மேலும் பலப்படுத்துவோம். இவ்வாறு சிவக்குமார் கூறினார்.