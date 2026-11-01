விஜய்க்கு இருக்கும் மக்கள் வரவேற்பு இந்தியாவிலேயே வேறு யாருக்கும் இல்லை; செங்கோட்டையன்
விஜய்க்கு இருக்கும் மக்கள் வரவேற்பு இந்தியாவிலேயே வேறு யாருக்கும் இல்லை; செங்கோட்டையன்
ADDED : நவ 01, 2026 05:40 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:40 PM
ஈரோடு: ஈரோட்டில் முதல்வர் விஜய் 3ம் தேதி நடக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பது குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
அவர் கூறியதாவது; முதல்வர் விஜய்யின் 3ம் தேதியன்று ஈரோட்டில் நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. விஜய் வரும் போது, அவர் எங்கு சென்றாலும் ஊர்வலம் தான். அனைத்து பகுதி மக்களும் அவரைக் காண்பதற்காக கூடுவார்கள். தெலங்கானாவிற்கு சென்ற போதும் அவரை பார்க்க ஆர்ப்பரித்தார்கள். மக்கள் வரவேற்பு என்பது இந்தியாவிலேயே யாருக்கும் இல்லாத அளவுக்கு, புதுமையாக மக்கள் வரவேற்கும் தலைவராக அவர் இருக்கிறார்.
முதல்வர் வருவதே ரோடு ஷோ தானே. மக்களை எப்படி சந்திக்க வேண்டும் என்பது அவருக்கு தெரியும். இப்படித்தான் என்று அவரிடம் சொல்ல முடியாது.
முதல்வரின் வருகை இடைத்தேர்தலுக்காக அல்ல. இன்னும் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பே வரவில்லையே. இது மக்கள் நலப் பணிகளுக்காக தாங்கள் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, மகளிருக்காக ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கும் வகையில் இது ஒரு நிகழ்வு. 13 மாவட்டங்களை ஒன்றிணைத்து இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.