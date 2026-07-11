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நீர்நிலையை மாசுபடுத்த யாருக்கும் உரிமை இல்லை; ஐகோர்ட் கிளை உத்தரவு

நீர்நிலையை மாசுபடுத்த யாருக்கும் உரிமை இல்லை; ஐகோர்ட் கிளை உத்தரவு

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:53 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:53 PM

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நமது நிருபர்

'மதத்தின் பெயரால் நீர்நிலையை மாசுபடுத்த யாருக்கும் உரிமை இல்லை. மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வற்றாத ஜீவநதி தாமிரபரணி. இறந்தவர்களுக்கான சடங்குகள் என்ற பெயரில் தாமிரபரணியை மாசுபடுத்துவதை அனுமதிக்க முடியாது' என ஐகோர்ட் மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாபநாசம் சிவனுபாண்டியன், 'விக்கிரமசிங்கபுரத்தில், குறிப்பிட்ட சர்வே எண்ணிலுள்ள ஆனந்த விலாஸ் மண்டபம் என் அனுபவத்தில் உள்ளது. அதை காலி செய்ய நில ஆக்கிரமிப்பு சட்டப்படி, மேல் தாமிரபரணி உட்கோட்ட நீர்வள ஆதார அமைப்பு உதவி செயற்பொறியாளர் நோட்டீஸ் அனுப்பினார். அதை ரத்து செய்து அனுபவத்தில் தலையிடக்கூடாது என, உத்தரவிட வேண்டும்' என, மனு செய்தார்.

நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், பி.புகழேந்தி அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: தாமிரபரணி ஆற்றில் தினமும் ஒரு டன்னுக்கும் குறையாத அளவு பழைய ஆடை வீசப்படுகிறது. மதத்தின் பெயரால் நீர்நிலையை மாசுபடுத்த யாருக்கும் உரிமை இல்லை. இது, தன்னிச்சையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய அடிப்படை கோட்பாடு.

இதற்கு சட்டப்பூர்வ ஆதாரம் தேவையெனில், நீர்வழித்தடங்களை மாசுபடுத்துவதை தடை செய்யும் தமிழ்நாடு பொது சுகாதார சட்டத்தை மேற்கோள் காட்டலாம். அதைவிட முக்கியமானது, நீர் மாசுபாட்டை தடுப்பது மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் சட்டப்பிரிவாகும்.

துாய பருத்தியால் தயாரிக்கப்பட்ட ஆடைகள் மக்கும் தன்மை கொண்டவை. பாலியஸ்டர் துணிகளுக்கு அது பொருந்தாது. இவ்வாறு வீசப்பட்ட ஆடைகள் ஆற்றுப்படுகையில் சேரும்போது,​ அது, ஈகோலை போன்ற பாக்டீரியாக்கள் பெருகும் இடமாக மாறி, கடும் சுகாதார பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

தாமிரபரணியில் இந்திய கரு ஆமை, இந்திய ஓட்டு ஆமை என, இரு வகை ஆமைகள் வாழ்கின்றன. அவற்றின் சராசரி ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள். ஆனால், அவை ஆடைகளில் சிக்கி மூச்சுத்திணறி இறக்கின்றன.

‛போட்டோ பிரேம்'கள் கூட ஆற்றில் வீசப்படுகின்றன. அதன் கண்ணாடிகள் பாறைகளில் மோதி உடைந்து, நீர் வாழ் உயிரினங்களுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக அமைகின்றன. அவற்றை சேகரிக்கும் நபர்கள் காயமடைகின்றனர்.

மாசு இல்லாத நீரை பெறுவது அரசியலமைப்பு வழங்கிய அடிப்படை உரிமை. மாசுபாட்டை உருவாக்கும் எந்தவொரு செயலையும் எந்த மதமும் ஊக்குவிப்பதில்லை என்பதை உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியது.

இறந்தவர்களுக்கான சடங்குகள் என்ற பெயரில், தாமிரபரணி ஆறு இனிமேலும் எந்த வகையிலும் மாசு ஏற்படாமல் இருப்பதை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய உத்தரவிட திட்டமிட்டுள்ளோம். அதே நேரத்தில், இவ்விவகாரம் கோடிக்கணக்கான ஹிந்துக்களின் நம்பிக்கை மற்றும் மத உணர்வுகளுடன் தொடர்புடையது என்பதை உணர்கிறோம்.

மத நம்பிக்கையாளர்கள் ஆன்மிக ரீதியாக நன்மை பயக்கும் சடங்குகளை மேற்கொள்ளலாம். ஆனால், அவை சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடாது. சமூகத்தின் பிறரது உரிமைகளை மீறக்கூடாது.

மதத்தை பின்பற்றுவதற்கான உரிமையை பொது சுகாதாரத்திற்கு உட்பட்டதாகவே அரசியலமைப்பு வரையறுக்கிறது. மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வற்றாத ஜீவநதி தாமிரபரணி. அதை மாசுபடுத்த அனுமதிக்க முடியாது.

தாமிரபரணியில் 2026, மே 7 முதல் மே 28 வரை ஆடைகள், 86-90 டன், திருநீறு, 2.20 டன், காலணிகள் 115 கிலோ, பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் 1,385 கிலோ, கண்ணாடி பாட்டில்கள் 220 கிலோ, சுடப்பட்ட செங்கற்கள் 700 கிலோ, எண்ணெய் பாட்டில்கள், ஷாம்பு கவர்கள் 302 கிலோ, சானிட்டரி நாப்கின் 374 கிலோ, இதர கழிவுகள் 440 கிலோ வீதம் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இப்புள்ளிவிபரங்கள் கவலையளிக்கும் வகையில் உள்ளன.

அரசு நிர்வாகம் விரைந்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். மக்களின் நடைமுறைகளை மூடநம்பிக்கை என்று நாங்கள் கண்டனம் செய்ய விரும்பவில்லை. அவை எவ்வித தீங்கும் விளைவிக்காதவையாக இருந்தால், அவற்றை முழுமையாக அனுமதித்திருப்போம். அவை ஆற்றை அழித்து வருவதால், இதில் தலையிட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆற்றங்கரையின் அருகே ஒரு பெரிய தொட்டி கட்டப்படுகிறது. சடங்குகளை செய்வதற்கு அத்தொட்டியை பயன்படுத்தலாம். தினமும் அதை சுத்தம் செய்யலாம். இறந்தவர்களின் ஆத்மா சாந்தியடைய வேண்டும் என்ற நோக்கில், சடங்குகளில் பயன்படுத்தும் பொருட்களை ஆற்றில் வீசும் தீங்கு விளைவிக்கும் வழக்கத்திலிருந்து மக்களை விடுவிக்க வேண்டும்.

ஜூலை 16ல் பிறப்பிக்கப்படவுள்ள உத்தரவு குறித்து மக்களுக்கு கலெக்டர் அறிவிப்பு செய்ய வேண்டும். எந்தவொரு மத அமைப்போ அல்லது ஆர்வலரோ இதில் தங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கலாம். விசாரணை, ஜூலை 16க்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.

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