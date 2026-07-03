உரிமை கோர யாருமில்லை: பிஎப் கணக்குகளில் முடங்கியுள்ளது ரூ.9300 கோடி
உரிமை கோர யாருமில்லை: பிஎப் கணக்குகளில் முடங்கியுள்ளது ரூ.9300 கோடி
UPDATED : ஜூலை 03, 2026 09:37 PM
ADDED : ஜூலை 03, 2026 09:36 PM
UPDATED : ஜூலை 03, 2026 09:37 PM ADDED : ஜூலை 03, 2026 09:36 PM
புதுடில்லி: பணியாளர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்குகளில், 31 லட்சம் கணக்குகள் செயல்படாதவை எனவும், அவற்றில், 9,300 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகை கோரப்படாமல் முடங்கிக் கிடப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
நம் நாட்டில் தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய காலப் பாதுகாப்பிற்காக மத்திய அரசு சார்பில் வருங்கால வைப்பு நிதி என்ற சேமிப்புத் திட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது. மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் சார்பில் அளிக்கப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ் புதிய நடைமுறை சமீபத்தில் அமலுக்கு வந்தது.
இதன்படி, மாதம் 15,000 ரூபாய் அடிப்படை சம்பளம் பெறும் நபருக்கு மட்டுமே 12 சதவீத பி.எப்., பங்களிப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலம், 'வருங்கால வைப்பு நிதியின் கீழ் செயல்படாத கணக்குகளின் மொத்த எண்ணிக்கை எவ்வளவு? தொழிலாளர்களின் ஓய்வூதிய சேமிப்பில் இதுவரை கோரப்படாத தொகை எவ்வளவு?' என்பது போன்ற கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன.
இதற்கு மத்திய அரசு அளித்த பதில்: நாடு முழுதும், 2026, மார்ச் 31ம் தேதி நிலவரப்படி, 30.91 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட செயல்படாத வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்குகள் உள்ளன. அவற்றில், 9,330 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகை இதுவரை கோரப்படாமல் முடங்கி உள்ளது.கடந்த ஆண்டு, 31.83 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட செயல்படாத வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்குகள் இருந்தன; இவற்றில் கோரப்படாத தொகை, 10,181 கோடி ரூபாயாக இருந்தது.இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
செயல்படாத பி.எப்., கணக்குகளில் உள்ள 9,300 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகையானது, நடப்பாண்டில், மத்திய அரசு சார்பில், 'ஜன் ஆரோக்கியா' எனப்படும், மக்கள் சுகாதார திட்டத்திற்கு ஒதுக்கியுள்ள நிதிக்கு சமமாக உள்ளது என பொருளாதார வல்லுனர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதேபோல், இத்தொகையின் மூலம் 2026ம் ஆண்டில் மூன்று ஐ.ஐ.டி.,க்களை நிறுவ முடியும் எனவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
பல்வேறு காரணங்களால், வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்குகளில் கோரப்படாத தொகையை, சட்டவிதிகளின்படி ஏழு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக யாரும் உரிமை கோரவில்லை எனில் மூத்த குடிமக்கள் நல நிதிக்கு மாற்றப்படும். எனினும், மத்திய அரசின் சமீபத்திய கொள்கை முடிவின்படி, செயல்படாத கணக்குகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வங்கி கணக்கிற்கு, திருப்பி செலுத்தும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர, நாடு முழுதும், 'உங்கள் பணம், உங்கள் உரிமை' என்ற திட்டத்தின் கீழ் வருங்கால வைப்புநிதி கணக்கு வைத்துள்ள நபர்களையோ அல்லது அவர்களின் வாரிசுதாரர்களிடமோ அவற்றை ஒப்படைக்க மத்திய அரசு முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது.
முடங்கும் காரணங்கள் என்ன?
* பணி மாற்றம்: ஊழியர்கள், ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு மாறும்போது, பழைய கணக்கில் உள்ள பணத்தை புதிய கணக்கிற்கு மாற்றாமல் விடுவது.
*கணக்கு எண் இல்லாமை: வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கு துவங்கும்போது பிரத்யேக கணக்கு எண் அளிக்கப்படும். அதாவது, யு.ஏ.என்., எனப்படும் யுனிவர்சல் கணக்கு எண். இந்த கணக்கு எண்ணை, காலப்போக்கில் ஊழியர்கள் மறந்துவிடுவது.
*வாரிசுதாரர் சிக்கல்கள்: கணக்கு வைத்திருப்போர் இறந்தபின், அவரது வாரிசுகள் உரிய ஆவணங்களுடன் பணத்தைக் கோராதது.
*செயலற்ற நிலை: 36 மாதங்களுக்கும் மேலாக பணியாற்றும் நிறுவனம் சார்பில் எந்தவொரு புதிய பங்களிப்பும் செலுத்தாதபோது, அது செயல்படாத கணக்குகளாக வகைப்படுத்தப் படுகின்றன.