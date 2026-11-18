ஜென்சன் ஹுவாங்கை மீண்டும் சி.இ.ஓ.,வாக நியமிக்கும் எண்ணமில்லை: என்விடியா தலைவர் திட்டவட்டம்
ஜென்சன் ஹுவாங்கை மீண்டும் சி.இ.ஓ.,வாக நியமிக்கும் எண்ணமில்லை: என்விடியா தலைவர் திட்டவட்டம்
ADDED : நவ 18, 2026 06:25 AM
ADDED : நவ 18, 2026 06:25 AM
வாஷிங்டன்: என்விடியா நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓ., பதவியில் இருந்து விலகிய ஜென்சன் ஹுவாங்கை, மீண்டும் அப்பதவியில் நியமிக்கும் திட்டம் நிர்வாகக் குழுவிற்கு இல்லை என அந்நிறுவனத்தின் தலைவர் ஹார்வி ஜோன்ஸ் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சர்ச்சைகள் மற்றும் தொடர்புகள் குறித்த புகார்களைத் தொடர்ந்து, கடந்த வாரம் என்விடியா சி.இ.ஓ பதவியில் இருந்து ஜென்சன் ஹுவாங் விலகினார். அவரது ராஜினாமாவை நிர்வாகக் குழு ஏற்றுக்கொண்டது.
மீண்டும் வர விருப்பம்:
பதவி விலகிய பிறகு முதல்முறையாகச் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட ஜென்சன் ஹுவாங், தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கடுமையான தவறுகளை செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டார். அதேநேரம், நிறுவனம், பங்குதாரர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் நாட்டின் நலனுக்காக நிர்வாகக் குழு அழைப்பு விடுத்தால், மீண்டும் என்விடியாவுக்குத் திரும்புவதைப் பெருமையாகக் கருதுவேன் என விருப்பம் தெரிவித்திருந்தார்.
அவர் இவ்வாறு பதிவிட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, ஜென்சன் ஹுவாங்கை மீண்டும் சி.இ.ஓ.,வாக நியமிக்கும் எந்தத் திட்டமும் நிர்வாகக் குழுவிற்கு இல்லை என என்விடியா தலைவர் ஹார்வி ஜோன்ஸ் மறுப்புத் தெரிவித்துள்ளார்.
டிரம்ப், எலான் மஸ்க் ஆதரவு:
முன்னதாக, ஜென்சன் ஹுவாங் மீண்டும் பதவிக்குத் திரும்ப வேண்டும் என எலான் மஸ்க் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பத் துறையினர் பலர் ஆதரவு தெரிவித்தனர். மேலும், ஹுவாங், ஒரு பெரிய பாடத்தைக் கற்றுக்கொண்டார் எனக் கூறிய அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பும், அவரை மீண்டும் பணியில் அமர்த்துவதற்கு ஆதரவு தெரிவித்திருந்தார்.
இதுதவிர, ஹுவாங்கை மீண்டும் சி.இ.ஓ-வாக நியமிக்கக் கோரி ஆன்லைன் மனுவும் தொடங்கப்பட்டு, ஊழியர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் கையெழுத்திட்டு வருகின்றனர். புகார்கள் குறித்துச் சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.