தீபாவளிக்கு மின்வெட்டு இருக்காது: அப்படி இருந்தால் மக்கள் புகார் அளிக்கலாம்; அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
தீபாவளிக்கு மின்வெட்டு இருக்காது: அப்படி இருந்தால் மக்கள் புகார் அளிக்கலாம்; அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
ADDED : நவ 05, 2026 07:14 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:14 PM
திருப்பரங்குன்றம் ஒன்றியம் எஸ். புளியங்குளம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கூடுதல் வகுப்பறை கட்டடத்தை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் திறந்து வைத்தார்.
அவரது பேட்டி: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷிடம் பணம் கொடுத்ததற்கான ஆதாரம் இருப்பதால்தான் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இது இரண்டு ஆண்டுகளாக நடந்த வசூல். ஆதாரப்பூர்வமாக கல்வி நிறுவனங்கள் புகார் அளித்துள்ளன.
திமுக ஊழல் செய்து, மக்கள் பணத்தை கொள்ளையடித்துதான் இந்த இடத்தில் இருக்கிறார்கள். முதல்வர் ஒவ்வொரு நாளும் காலை 9:00 மணியிலிருந்து மாலை 5:00 மணி வரை தலைமைச் செயலகத்தில் அனைவரையும் சந்தித்து வருகிறார். ஆறு மாதங்களாக ஓய்வின்றி முதல்வர் உழைக்கிறார்.
தீபாவளியன்று எந்த ஒரு மின்வெட்டும் இல்லாமல் இருக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. போதுமான ஆய்வு செய்து, தேவையில்லாமல் பவர் கட் செய்யக்கூடாது என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அப்படி இருந்தால் பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கலாம். இவ்வாறு நிர்மல் குமார் கூறினார்.