இந்தியா மீதான முன்னாள் பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ குற்றச்சாட்டில் உண்மையில்லை: கனடா போலீசார் மறுப்பு
இந்தியா மீதான முன்னாள் பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ குற்றச்சாட்டில் உண்மையில்லை: கனடா போலீசார் மறுப்பு
ADDED : ஜூலை 08, 2026 04:45 PM
ADDED : ஜூலை 08, 2026 04:45 PM
ஒட்டாவா: காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி ஹர்தீப் சிங் நிஜ்ஜார் கொலையில் இந்திய அரசின் ஏஜென்ட்களுக்கு தொடர்பு உள்ளதாக அந்நாட்டு முன்னாள் பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ குற்றச்சாட்டு தெரிவித்த நிலையில், அதற்கான எந்த ஆதாரமும் கிடைக்கவில்லை என கனடா போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
கனடாவில் கடந்த 2023ம் ஆண்டு நவம்பரில் காலிஸ்தான் பிரிவினைவாதி ஹர்தீப் சிங் நிஜ்ஜர் கொலை செய்யப்பட்டான். இந்த சம்பவத்தில் இந்திய அரசின் ஏஜென்ட்களுக்கு தொடர்பு உள்ளதாக அப்போது கனடா பிரதமர் ஆக இருந்த ஜஸ்டின் ட்ரூடோ குற்றம்சாட்டினார். ஆனால், இக்குற்றச்சாட்டுகள் உள்நோக்கம் கொண்டவை என இந்தியா திட்டவட்டமாக மறுத்தது. இதனால் இரு நாட்டு உறவில் விரிசல் விழுந்தது. தூதரக அதிகாரிகள் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டனர்
இந்நிலையில் ஹர்தீப் சிங் நிஜ்ஜார் கொலையில் இந்திய ஏஜென்ட்களுக்கு தொடர்பு உள்ளது என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை என கனடா போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இதன் வாயிலாக ஜஸ்டின் ட்ரூடோ சொன்னது பொய் எனத் தெரியவந்துள்ளது.