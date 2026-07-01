ஐவரி கோஸ்ட்டை வீழ்த்தியது நார்வே அணி; ரவுண்டு-16 சுற்றுக்கு தகுதி
ஐவரி கோஸ்ட்டை வீழ்த்தியது நார்வே அணி; ரவுண்டு-16 சுற்றுக்கு தகுதி
ADDED : ஜூலை 01, 2026 01:23 AM
ADDED : ஜூலை 01, 2026 01:23 AM
ஆர்லிங்டன்: உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் ரவுண்ட்- 32 சுற்றில் ஐவரி கோஸ்ட் அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி நார்வே அணி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நார்வே அணி ரவுண்ட்-16 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. அங்கு பலம் வாய்ந்த பிரேசில் அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது.அமெரிக்காவின் ஆர்லிங்டனில் நடந்த 'ரவுண்டு-32' போட்டியில், 'இ', 'ஐ' பிரிவில் இரண்டாவது இடம் பிடித்த ஐவரி கோஸ்ட், நார்வே அணிகள் மோதின. இந்த விறுவிறுப்பான போட்டியில், ஆரம்பம் முதலே இரு அணிகளும் ஆக்ரோஷமாக விளையாடின.
ஆட்டத்தின் 39வது நிமிடத்தில் நார்வே அணியின் அன்டோனியோ நுாசா தனது இடது காலால் பந்தை உதைத்து கோலாக மாற்றினார். முதல் பாதியில் நார்வே அணி 1-0 என முன்னிலை பெற்றது.
இரண்டாவது பாதியில் சுதாரித்துக் கொண்டு ஆடிய ஐவரி கோஸ்ட் அணி, 74வது நிமிடத்தில் அமாத் டயல்லோ அடித்த சிறப்பான கோல் மூலம் ஆட்டத்தை 1-1 என சமநிலைக்கு கொண்டு வந்தது.ஹாலந்து மேஜிக்: ஆட்டம் சமநிலையை நோக்கி நகர்ந்தநிலையில், 86வது நிமிடத்தில் நார்வேயின் நட்சத்திர ஸ்ட்ரைக்கர் எர்லிங் ஹாலாந்து தனது அசாத்திய திறமையால் வின்னிங் கோல் அடித்து நார்வேயின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். சர்வதேச போட்டிகளில் ஹாலாந்து அடித்த 60வது கோல் இதுவாகும்.
இறுதியில் நார்வே 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறியது. தோல்வியடைந்த ஐவரி கோஸ்ட் உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து வெளியேறியது.