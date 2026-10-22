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/செய்திகள்/தமிழகம்/எல்லாரும் வாழும் எம்ஜிஆர் ஆகிட முடியாது; அதுக்கு மனசு வேணும்: அமைச்சர் கீர்த்தனா பேட்டி

எல்லாரும் வாழும் எம்ஜிஆர் ஆகிட முடியாது; அதுக்கு மனசு வேணும்: அமைச்சர் கீர்த்தனா பேட்டி

எல்லாரும் வாழும் எம்ஜிஆர் ஆகிட முடியாது; அதுக்கு மனசு வேணும்: அமைச்சர் கீர்த்தனா பேட்டி

9

ADDED : அக் 22, 2026 06:38 PM

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9

ADDED : அக் 22, 2026 06:38 PM

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சிவகாசியில் அமைச்சர் கீர்த்தனா நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டி: உண்மையிலேயே வாழும் எம்ஜிஆர் ஆகத்தான் இருக்காரு; முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கையை பார்த்தால் அப்படித்தான் இருக்கிறது. பெண்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் பல நல்ல விஷயங்களை முதல்வர் செய்து வருகிறார்.

சென்னை மேயர் பிரியா குறித்து நான் பேசியதை, தவறாக சித்தரித்து அவர் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். மேயர் பிரியாவை விட, தி.மு.க.,வின் பிற விர்ச்சுவர் வாரியர்ஸ் என்னை மிக மோசமாக பேசுகின்றனர். இவ்வாறு அமைச்சர் கீர்த்தனா கூறினார்.

மனசு வேணும்!

முதல்வர் விஜய்யை தொடர்ந்து, நடிகர்கள் சிவகார்த்திகேயன், தனுஷ் ஆகியோர் அரசியலுக்கு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது என்று நிருபர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, 'எல்லாரும் வாழும் எம்ஜிஆர் ஆகிட முடியாது; அதுக்கு மனசு வேணும்' என அமைச்சர் கீர்த்தனா பதிலளித்தார்.



முன்னதாக கட்சி சார்பில் நடந்த நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் விழாவில் அவர் பேசியதாவது: 'அண்ணன் சீர்' திட்டம் 2 மாத காலத்தில் முழுமையாக செயல்படுத்தப்படும். த.வெ.க., அரசு பெண்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்து 4 பெண் அமைச்சர்களை உருவாக்கியுள்ளது என்றார்.

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