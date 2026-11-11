குட்ரோச்சியை குறிப்பிடாதது ஏன்: சுயசரிதை எழுதிய சோனியாவுக்கு கேள்வி
குட்ரோச்சியை குறிப்பிடாதது ஏன்: சுயசரிதை எழுதிய சோனியாவுக்கு கேள்வி
UPDATED : நவ 11, 2026 07:53 PM
ADDED : நவ 11, 2026 07:50 PM
UPDATED : நவ 11, 2026 07:53 PM ADDED : நவ 11, 2026 07:50 PM
-நமது நிருபர்-
காங்கிரசின் மூத்த தலைவர் சோனியா, 'பிலாங்கிங் எ ஜர்னி ஆப் லவ்' என்ற சுயசரிதை புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார். மொத்தம் 544 பக்கங்களை கொண்ட இந்த புத்தகத்தை, 'ஹார்பர்காலின்ஸ்' நிறுவனம் நேற்று வெளியிட்டது.
இதில், சோனியாவின் குழந்தை பருவம், இளமை பருவ காதல், படிப்பு, கணவர் ராஜிவ் படுகொலை, அரசியல் வருகை, குடும்ப நிலவரம், இந்திரா உடனான உறவு, குழந்தைகளின் கல்வி, பிரதமர் பதவியை மறுத்தது என தன் வாழ்க்கை அனுபவங்களை அவர் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், முக்கியமான ஒருவரை பற்றி சோனியா எதுவும் குறிப்பிடவில்லை.
அவர் இத்தாலியை சேர்ந்த குட்ரோச்சி. இவருக்கு 1970ம் ஆண்டுகளில் ராஜிவ் மற்றும் சோனியா குடும்பத்தினருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது. இதனால் உரத் தொழிற்சாலை மற்றும் தொழில்துறை ஒப்பந்தங்களில் அவர் செல்வாக்கு செலுத்தியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தன. போபர்ஸ் பீரங்கி பேர ஊழல் வழக்கில் முக்கிய இடைத்தரகராக குற்றம்சாட்டப்பட்டார்.
1986 ம் ஆண்டு ஸ்வீடனின் போபர்ஸ் நிறுவனத்திடம் இந்தியா பீரங்கி வாங்கியது. இந்த ஒப்பந்தத்தில் ரூ.6.4 கோடி லஞ்சம் கைமாறிய குற்றச்சாட்டில் குட்ரோச்சி பெயர் குறிப்பிடப்பட்டது. 1993ம் ஆண்டு இந்தியாவை விட்டு வெளியேறினார். அவரை நாடு கடத்துவதற்காக சிபிஐ மேற்கொண்ட முயற்சி ஏதும் பலனளிக்கவில்லை.
லண்டன் வங்கிகளில் இருந்த கணக்குகள் போபர்ஸ் பீரங்கி முறைகேடு வழக்கில், சிபிஐ கோரிக்கையின்படி முடக்கப்பட்டது. ஆனால், அப்போது மத்திய ஆட்சியில் காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசு ஆட்சியில் இருந்தது. அவரது வங்கிக்கணக்குகளை விடுவிப்பதற்கு இந்திய அரசுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை என்று கடிதம் அளிக்கப்பட்டது.
மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சராக இருந்த ஹன்ஸ்ராஜ் பரத்வாஜ் ரகசியமாக லண்டன் சென்று இந்த கடிதத்தை கொடுத்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இதன் பிறகு, முடக்கப்பட்ட கணக்குகளை லண்டன் வங்கிகள் விடுவித்தன.அடுத்த அரைமணி நேரத்தில் அந்த கணக்கில் இருந்த பணம் அனைத்தையும் தனது மகனின் வங்கிக்கணக்கிற்கு குட்ரோச்சி மாற்றினார்.
குட்ரோச்சியை பற்றி, தனது சுயசரிதையில் ஒரு வார்த்தை கூட குறிப்பிடாதது ஏன் என சோனியாவிடம் எதிர்க்கட்சிகள் கேள்விக்கணைகளை தொடுத்து வருகின்றன.