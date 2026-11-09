சீன பெண் உளவாளியுடன் ரகசிய உறவு; ஒப்புக்கொண்டு மன்னிப்புக்கோரினார் என்விடியா சிஇஓ
சீன பெண் உளவாளியுடன் ரகசிய உறவு; ஒப்புக்கொண்டு மன்னிப்புக்கோரினார் என்விடியா சிஇஓ
UPDATED : நவ 09, 2026 12:23 PM
ADDED : நவ 09, 2026 09:42 AM
UPDATED : நவ 09, 2026 12:23 PM ADDED : நவ 09, 2026 09:42 AM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க சிப் தயாரிப்பு நிறுவனமான என்விடியா நிர்வாக இயக்குநர் ஹூவாங்,63, சீன பெண் தொழிலதிபர் ஆலிஸ் ஹூவாங்குடன் ரகசிய தொடர்பில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி வந்தது. ஆலிஸ் ஹூவாங் சீன உளவு அமைப்பிற்காகச் செயல்பட்டதாக அமெரிக்க உளவுத்துறை அதிகாரிகள் சந்தேகித்ததாக தி நியூயார்க் டைம்ஸ் செய்தி வெளியிட்டிருந்தது.
அதன்பிறகு, இந்த விவகாரம் பூதாகரமானது. அமெரிக்கக் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகளை மீறி சீனாவுக்கு அதிநவீன ஏஐ சிப்களைப் பெற உதவியதாக குற்றம்சாட்டப்படும் சிங்கப்பூரின் 'மெகாஸ்பீட்' தரவு மைய நிறுவனத்துடன் ஆலிஸ் ஹூவாங் தொடர்பில் இருந்தார்.
சீன பெண் உளவாளியாக சந்தேகிக்கப்படும் ஆலிஸ் ஹூவாங்குடன் தொடர்பில் இருந்ததை, ஜென்சன் ஹூவாங் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். மனைவி, குடும்பத்தினரிடம் மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொண்ட அவர், நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள், பங்குதாரர்களுக்கு செய்யத் தவறிய கடமைகளுக்கு முழு பொறுப்பேற்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.
அமெரிக்காவின் தேசியப் பாதுகாப்புக்கோ, என்விடியாவின் வர்த்தக ரகசியங்களுக்கோ எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்றாலும், விசாரணை நடத்தப்படும் என்று என்விடியா இயக்குநர்கள் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
ஜென்சன் ஹூவாங் குறித்து அதிபர் டிரம்ப் கூறுகையில், ' அவர் ஒரு நேர்மையான மனிதர். நாட்டிற்காக அவர் மிகச்சிறப்பான பணிகளைச் செய்துள்ளார்,' என்றும் கூறி அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.
யார் இந்த ஆலிஸ் ஹுவாங்?
* ஆலிஸ் ஹுவாங், ஒரு சீனக் குடிமகள் ஆவார். இவர் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வணிகத் துறைக்கு மாறுவதற்கு முன்பு, சீனாவில் தொலைக்காட்சி நிருபராகப் பணியாற்றினார்.
* இறுதியில், முக்கிய சீனத் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் உட்பட வணிகங்களுக்குச் செயற்கை நுண்ணறிவு கணினி உள்கட்டமைப்பை வழங்கும் தரவு மைய நிறுவனமான, சிங்கப்பூரைத் தளமாகக் கொண்ட மெகாஸ்பீடில் அவர் ஒரு மூத்த நிர்வாகி ஆனார்.
* சீனாவின் அரசுப் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஆலிஸ் ஹுவாங்கைப் பணியமர்த்தியுள்ளது.
* என்விடியா நிறுவனம், ஜென்சன் ஹுவாங் அந்தப் பெண் தொழிலதிபருடன் மேற்கொண்ட உரையாடல்களை சாதாரண வாடிக்கையாளர் சந்திப்புகள் என்று விவரித்து நியாயப்படுத்தியுள்ளது. தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஆயிரக்கணக்கான வாடிக்கையாளர் நிர்வாகிகளைத் தவறாமல் சந்திப்பதாகவும், அத்தகைய சந்திப்புகளில் முக்கியமான வர்த்தக ரகசியங்கள் எதுவும் சம்பந்தப்படவில்லை என்றும் நிறுவனத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஒருவர் கூறினார்.