சிஇஓ சபலத்தால் என்விடியா முதலீட்டாளர்களுக்கு ரூ.47 லட்சம் கோடி நஷ்டம்!
சிஇஓ சபலத்தால் என்விடியா முதலீட்டாளர்களுக்கு ரூ.47 லட்சம் கோடி நஷ்டம்!
UPDATED : நவ 13, 2026 01:47 PM
ADDED : நவ 13, 2026 01:43 PM
UPDATED : நவ 13, 2026 01:47 PM ADDED : நவ 13, 2026 01:43 PM
சீன உளவாளியுடன் சிஇஓ தொடர்பு வைத்திருந்த விவகாரத்தால் என்விடியா நிறுவன பங்குகளின் சந்தை மதிப்பு 47 லட்சம் கோடி ரூபாய் சரிந்துள்ளது.
உலகின் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் என்விடியா. நவீன செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்துடன் இணைந்த ஹார்டுவேர், சாப்ட்வேர் துறையில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் நிறுவனம்.
இதன் இணை நிறுவனர், தைவானில் பிறந்து அமெரிக்காவில் குடியேறிய ஜென்சன் ஹூவாங்.
இவர், சீன பெண் உளவாளியுடன் ரகசிய உறவில் இருந்ததாக புகார் எழுந்தது. அதை அவர் ஒப்புக்கொண்ட நிலையில், அடுத்தடுத்து இரு பெண்களுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும் புகார் எழுந்தன.
இதையடுத்து, நிறுவன சிஇஓ பதவியில் இருந்து அவர் ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
வேறு சிஇஓ நியமிக்கும் வரை, தலைமை நிதி அதிகாரியை பொறுப்பு அதிகாரியாக நியமித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, என்விடியா நிறுவன பங்குகளின் சந்தை மதிப்பு சரிந்து கொண்டே வருகிறது. ஜென்சன் காதல் விவகாரம் கிளம்பியது முதல் நேற்று வரை அந்த நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு மட்டும் 47 லட்சம் கோடி ரூபாய் சரிந்துள்ளது. இதனால் அந்த நிறுவன பங்குகளில் முதலீடு செய்திருந்தவர்கள், பெரும் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளனர்.