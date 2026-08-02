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கூடுதலாக பயன்படுத்தும் அரசு வாகனங்களை உடனே ஒப்படைக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு

கூடுதலாக பயன்படுத்தும் அரசு வாகனங்களை உடனே ஒப்படைக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு

PUBLISHED ON : ஆக 02, 2026 12:00 AM

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PUBLISHED ON : ஆக 02, 2026 12:00 AM

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சென்னை: நம் நாளிதழ் செய்தியை தொடர்ந்து, 'அரசு அதிகாரிகள் தங்களிடம் கூடுதலாக உள்ள அரசு வாகனங்களை, உடனடியாக ஒப்படைக்க வேண்டும்' என, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள, 41 அரசு துறைகளில், 15,000த்துக்கும் அதிகமான வாகனங்கள் உள்ளன. ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகளுக்கு பொதுத்துறை வாயிலாக, சொகுசு கார்கள் வழங்கப்பட்டு உள்ளன.

எனினும், பல ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள், துறைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களை, தங்களின் சொந்த பயன்பாட்டிற்காக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். சில அதிகாரிகள் பயன்பாட்டில், அதிகபட்சமாக நான்கு கார்கள் வரை உள்ளன.

லஞ்ச பணத்தை எடுத்து செல்வதற்கு, அரசு கார்கள், ஜீப்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. பயன்படுத்தாத வாகனங்களுக்கும், எரிபொருள் நிரப்புவதாக, போலி கணக்கு காட்டப்பட்டு பணம் எடுக்கப்படுகிறது.

அரசு வாகனங்களின் எரிபொருள் செலவிற்கு மட்டும், மாதந்தோறும், 25 கோடி ரூபாய் செலவிடப்படுகிறது. வாகனங்களை முறைப்படுத்தினால், அரசின் செலவு குறையும். இதுகுறித்து, நம் நாளிதழில் ஜூலை, 31ம் தேதி, செய்தி வெளியானது.

அதைத்தொடர்ந்து, அரசு வாகனங்களை பயன்படுத்த, அதிகாரிகளுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுத்துறை வழங்கும் வாகனங்களை மட்டுமே, ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். தங்கள் அலுவலகம், வீடுகளில் உள்ள வாகனங்களை, துறை தலைமை அலுவலகத்தில் உடனடியாக ஒப்படைக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.

இதையடுத்து, சென்னையில் சேப்பாக்கம், நந்தனம், சைதாப்பேட்டை, எம்.ஆர்.சி., நகர், தரமணி, கிண்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு அலுவலகங்களில் இயங்கி வரும் துறை அலுவலகங்களுக்கு, தங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்த வாகனங்களை, அரசு அதிகாரிகள் அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

இதேபோல, ஐ.ஏ.எஸ்., அல்லாத அதிகாரிகள், தங்களிடம் உள்ள வாகனங்களின் விவரங்களை வழங்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.

வருவாய், ஊரக வளர்ச்சி, நகராட்சி நிர்வாகம், நீர்வளம், பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலை உள்ளிட்ட துறைகளில், இது போன்று ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களை அதிகாரிகளை பயன்படுத்துவது, தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

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