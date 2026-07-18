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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ பட்ஜெட் கருத்து கேட்பில் பங்கேற்றவர்களின் மனுக்களை முழுதும் படிக்கும் அதிகாரிகள்

﻿ பட்ஜெட் கருத்து கேட்பில் பங்கேற்றவர்களின் மனுக்களை முழுதும் படிக்கும் அதிகாரிகள்

﻿ பட்ஜெட் கருத்து கேட்பில் பங்கேற்றவர்களின் மனுக்களை முழுதும் படிக்கும் அதிகாரிகள்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:40 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:40 AM

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சென்னை: பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய, பல்வேறு தரப்பினரிடம் இருந்தும் கருத்து கேட்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் அளித்த மனுக்களை முழுதுமாக படித்து பார்த்து, முக்கிய கோரிக்கைகளை செயல்படுத்த, அதிகாரிகளுக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, நிதித்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: தமிழக பட்ஜெட் விரைவில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இதற்காக, தொழில் துறையினர், சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில்கள் துறையினர், வணிகர்கள் சங்கங்களின் நிர்வாகிகள் உட்பட பல்வேறு தரப்பினரிடம் இருந்து, கடந்த, 14ம் தேதி முதல் மூன்று நாட்களுக்கு கருத்துகள் கேட்கப்பட்டன.

அமைச்சர்கள் மரியவில்சன், அருண்ராஜ், லோகேஷ் தமிழ்செல்வன், பர்வேஸ், நிதித்துறை செயலர் சித்திக் ஆகியோரிடம் கருத்துக்களை தெரிவித்த நிர்வாகிகள், கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுக்களையும் வழங்கினர்.

த.வெ.க., அரசின் முதல் பட்ஜெட் என்பதால், சமூகத்தில் உள்ள அனைத்து தரப்பினரும் பயன் பெறும் வகையில் திட்டங்களை அறிவிக்க, முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதற்காக, ஒவ்வொரு தரப்பினரும் அளித்த மனுக்களை முழுதுமாக படித்து பார்த்து, அவற்றில் முக்கியமான கோரிக்கைகளை செயல்படுத்த அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கருத்துக் கேட்பில் பங்கேற்றவர்களிடம் இருந்து, 80 கோரிக்கை மனுக்கள் வந்துள்ளன. அவற்றை நிதித்துறை உயரதிகாரிகள் படித்து, சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் செயலர்களை அழைத்து, ஆலோசித்து வருகின்றனர். அதன் அடிப்படையில் பட்ஜெட் அறிவிப்புகள் தயாரிக்கப்படும். அதிக நிதி தேவைப்படாத திட்டங்களை செயல்படுத்த முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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