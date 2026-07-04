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அப்பாடா... எம் லிஸ்ட் என எதுவும் இல்லை: கவுன்சிலிங்கில் ஆசிரியர்கள் மகிழ்ச்சி

அப்பாடா... எம் லிஸ்ட் என எதுவும் இல்லை: கவுன்சிலிங்கில் ஆசிரியர்கள் மகிழ்ச்சி

ADDED : ஜூலை 04, 2026 03:53 AM

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ADDED : ஜூலை 04, 2026 03:53 AM

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சிவகங்கை: தலைமை ஆசிரியர், ஆசிரியர் இடமாறுதல் கவுன்சிலிங்கில் 'எம்' லிஸ்ட் என எந்த இடத்தையும் மறைக்காமல் நடப்பதால் ஆசிரியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

தொடக்க கல்வித்துறையின் கீழ் தொடக்க, நடுநிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் தலைமை, பட்டதாரி, இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம், மாவட்டத்திற்குள், ஒன்றியம் விட்டு ஒன்றியம், ஒன்றியத்திற்குள் மாறுதல் என ஜூலை 3 ல்(நேற்று) துவங்கிய கவுன்சிலிங் ஜூலை 16 வரை நடைபெற உள்ளது.

கடந்த காலங்களில் ஆசிரியர்கள் முக்கிய நகரம், ரோட்டின் மேல் உள்ள பள்ளிகளில் மாறுதல் கிடைப்பதற்காக சிபாரிசுக்கு சென்று விடுவார்கள். அது போன்ற பட்டியலை 'எம்' (மினிஸ்டர்) லிஸ்ட் என ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கில் காண்பிக்காமல் மறைத்து விடுவார்கள்.

ஆனால் தற்போது முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சியில் அனைத்து நிர்வாகமும் நேர்மையுடன் நடக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இடமாறுதல் கவுன்சிலிங் பட்டியலில் 'எம்' லிஸ்ட் என எதுவும் மறைக்கப்படவில்லை. அனைத்து இடங்களையும் வெளிப்படையாக காண்பித்துள்ளனர். இது தமிழக அளவில் தொடக்க பள்ளி ஆசிரியர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

தற்செயல் விடுப்பு கட்டாயம்


கடந்த காலங்களில் கவுன்சிலிங்கில் பங்கேற்கும் ஆசிரியர்கள் பணியில் இருப்பதாக காண்பித்து செல்வதை தான் வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். ஆனால், இந்த முறை இடமாறுதல் கவுன்சிலிங்கில் பங்கேற்கும் ஆசிரியர்கள் கண்டிப்பாக தற்செயல் (சி.எல்.,) விடுப்பில் தான் செல்ல வேண்டும் என தொடக்க கல்வி இயக்குனர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

வரவேற்பு


தொடக்கல்வி ஆசிரியர்கள் கூறியதாவது: கவுன்சிலிங்கில் 'எம்' லிஸ்ட் என எந்த இடத்தையும் மறைக்கவில்லை. அதே போன்று தற்செயல் விடுப்பில் மட்டுமே செல்ல வேண்டும் என்ற உத்தரவால், கவுன்சிலிங் கூட்ட அரங்கில் தேவையற்ற கூட்டம் வந்து சர்ச்சை ஏற்படுவதை தவிர்க்கலாம். இடமாறுதல் தேவைப்படும் ஆசிரியர்கள் மட்டுமே பங்கேற்பார்கள். இவை அனைத்தும் வரவேற்க தக்க விஷயம் என்றனர்.

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