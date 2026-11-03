ஒமர் அப்துல்லா - நிதி ராஸ்தான் திருமணம் இஸ்லாமிய கொள்கைப்படி சட்டவிரோதம்: முஸ்லிம் அமைப்பின் தலைவர் அறிவிப்பு
ஒமர் அப்துல்லா - நிதி ராஸ்தான் திருமணம் இஸ்லாமிய கொள்கைப்படி சட்டவிரோதம்: முஸ்லிம் அமைப்பின் தலைவர் அறிவிப்பு
ADDED : நவ 03, 2026 12:57 AM
ADDED : நவ 03, 2026 12:57 AM
ஸ்ரீநகர் : “தேசிய மாநாட்டு கட்சி தலைவரான ஜம்மு - காஷ்மீர் முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா, பெண் பத்திரிகையாளர் நிதி ராஸ்தானை திருமணம் செய்தது, இஸ்லாமிய கொள்கைகளின்படி சட்டவிரோதமானது,” என, அகில இந்திய முஸ்லிம் ஜமாத் அமைப்பின் தலைவர் மவுலானா முப்தி ஷஹாபுதீன் ரஸ்வி பரேல்வி தெரிவித்துள்ளார்.
செல்லாது
ஜம்மு - காஷ்மீர் முதல்வராக இருப்பவர் ஒமர் அப்துல்லா, 56. இவர், கடந்த 1994ல், பாயல் என்பவரை திருமணம் செய்தார். இந்த தம்பதிக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். 2009 முதல் இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த நிலையில், கடந்த ஜூலையில் உச்ச நீதிமன்றம் இவர்களுக்கு விவாகரத்து வழங்கியது. இந்நிலையில், 49 வயதான பெண் பத்திரிகையாளர் நிதி ராஸ்தானை ஒமர் அப்துல்லா இரண்டாவது திருமணம் செய்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, இஸ்லாமிய கொள்கைகளின்படி இத்திருமணம் சட்டவி ரோதமானது என, அகில இந்திய முஸ்லிம் ஜமாத் அமைப்பின் தலைவர் மவுலானா முப்தி ஷஹாபுதீன் ரஸ்வி பரேல்வி தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து நேற்று அவர் கூறியதாவது: இஸ்லாமிய கொள்கைகளின்படி, ஒரு திருமணம் சட்டப்பூர்வமானதாக அங்கீகரிக்க வேண்டுமானால், மணமக்கள் இருவருமே முஸ்லிம்களாக இருக்க வேண்டும். ஒமர் அப்துல்லா, முஸ்லிமாக இருந்தாலும், நிதி ராஸ்தான் முஸ்லிம் அல்ல என்பதால், இஸ்லாமியக் கண்ணோட்டத்தில் இவர்களது திருமணம் அனுமதிக்கத்தக்கது அல்ல.
திருமணத்திற்கு முன், நிதி ராஸ்தான் இஸ்லாம் மதத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை ஒமர் அப்துல்லா உறுதி செய்திருக்க வேண்டும். நிதி ராஸ்தான் முஸ்லிம் மதத்திற்கு மாறியிருந்து, இருவரும் இஸ்லாமிய வழக்கப்படி திருமணம் செய்துகொண்டிருந்தால், அது ஷரியாவின்படி அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருந்திருக்கும்.
செல்லுபடியாகும்
இருவரில் ஒருவர் முஸ்லிம் இல்லையென்றாலும், அந்தத் திருமணத்தைச் சட்டப்பூர்வமானதாகக் கருத முடியாது. எனவே, இந்த நிபந்தனை பூர்த்தி செய்யப்படாததால், இஸ்லாமியக் கொள்கைகளின்படி இவர்களது திருமணம் சட்டவிரோதமானது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
எனினும், ஒமர் அப்துல்லா மற்றும் நிதி ராஸ்தான் ஆகியோரின் திருமணம், மாற்று மதத்தினரிடையே நடக்கும் திருமணங்களை அனுமதிக்கும் மத்திய அரசின் சிறப்பு திருமண சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சட்டத்தின் கீழ், வெவ்வேறு மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் மதத்தை மாற்றிக் கொள்ளாமலேயே சட்டப்பூர்வமாக திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும். எனவே, இது இந்திய சட்டப்படி முற்றிலும் செல்லுபடியாகும்.