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வாஷிங்டன்னில் அதிபரின் அதிகாரப்பூர்வ குடியிருப்பான வெள்ளை மாளிகை அருகே சில இடங்களில் ஐந்து பேர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டது. இதில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். நான்கு பேர் காயமடைந்தனர்.
தாக்குதல் நடத்திய நபர் அந்த இடத்தில் பதுங்கி உள்ளதாக போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். இதனால் தாக்குதல் நடந்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் உடற்பயிற்சி கூடம், தேவாலயம், குடியிருப்பு பகுதி மற்றும் பல்பொருள் அங்காடி ஆகிய இடங்களுக்கு செல்வதை தவிர்க்கும்படி பொது மக்களை போலீசார் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
அந்த பகுதியை சுற்றிவளைத்த பாதுகாப்புபடையினர் குற்றவாளியை பிடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு உதவியாக அதிரடிப்படையினர், வெடிகுண்டு தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளும் அனுப்பப்பட்டனர்.
வெள்ளை மாளிகை அருகே துப்பாக்கிச்சூடு: ஒருவர் பலி, 4 பேர் படுகாயம்
வெள்ளை மாளிகை அருகே துப்பாக்கிச்சூடு: ஒருவர் பலி, 4 பேர் படுகாயம்
ADDED : நவ 12, 2026 08:57 PM
ADDED : நவ 12, 2026 08:57 PM
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வாஷிங்டன்னில் அதிபரின் அதிகாரப்பூர்வ குடியிருப்பான வெள்ளை மாளிகை அருகே சில இடங்களில் ஐந்து பேர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டது. இதில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். நான்கு பேர் காயமடைந்தனர்.
தாக்குதல் நடத்திய நபர் அந்த இடத்தில் பதுங்கி உள்ளதாக போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். இதனால் தாக்குதல் நடந்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் உடற்பயிற்சி கூடம், தேவாலயம், குடியிருப்பு பகுதி மற்றும் பல்பொருள் அங்காடி ஆகிய இடங்களுக்கு செல்வதை தவிர்க்கும்படி பொது மக்களை போலீசார் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
அந்த பகுதியை சுற்றிவளைத்த பாதுகாப்புபடையினர் குற்றவாளியை பிடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு உதவியாக அதிரடிப்படையினர், வெடிகுண்டு தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளும் அனுப்பப்பட்டனர்.