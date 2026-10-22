சவுதி மீதான தாக்குதலில் மேலும் ஒரு இந்தியர் பலி; உறுதி செய்தது தூதரகம்
சவுதி மீதான தாக்குதலில் மேலும் ஒரு இந்தியர் பலி; உறுதி செய்தது தூதரகம்
UPDATED : அக் 22, 2026 02:14 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:48 AM
UPDATED : அக் 22, 2026 02:14 PM ADDED : அக் 22, 2026 07:48 AM
ரியாத்: சவுதி அரேபியா மீது ஈரான் ஆதரவுபெற்ற ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர். அண்மையில் ரியாத்தில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையத்தின் மீது நடந்த தாக்குதலில் இந்தியர் உள்பட 12 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இந்த சம்பவத்தால், தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்ட விமான சேவை, தற்போது தான் படிப்படியாக செயல்பாட்டு வருகிறது.
நேற்றிரவு தமாமில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இதில், இந்தியர் உள்பட இருவர் கொல்லப்பட்டனர். 8 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். இந்தத் தகவலை சவுதிக்கான இந்திய தூதரகம் உறுதி செய்துள்ளது.
தூதரகம் வெளியிட்ட அறிக்கை; தாக்குதலில் இந்தியர் உள்பட 2 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இந்தியர்கள் 2 பேர் படுகாயமடைந்தனர். பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுடன் தொடர்பில் இருந்து வருகிறோம். உயிரிழந்தவர் குறித்த தகவலை சேகரித்து வருகிறோம். காயமடைந்தவர்கள் உடனடியாக நலம் பெற பிரார்த்திக்கிறோம், இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சவுதி மீது ஹவுதி அமைப்பினர் நடத்தி வரும் தாக்குதலில் இதுவரையில் இந்தியர்கள் 2 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் கைவரிசை?
விமான நிலையம் மீது ஏவுகணை அல்லது ட்ரோன் மூலம் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதா என்பது குறித்த விரிவான விபரங்களை அதிகாரிகள் உடனடியாக வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், ஏமனில் இயங்கி வரும் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள், சமீப நாட்களாக சவுதி அரேபியாவின் விமான நிலையங்கள் மற்றும் முக்கிய இலக்குகளைக் குறிவைத்து தொடர்ச்சியாக ஏவுகணைகள், ட்ரோன்கள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த விமான நிலையத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதல் வளைகுடா நாடுகளில் மீண்டும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.