கோலியின் கிரீடத்தில் மேலும் ஒரு வைரம்: ஒரு நாள் போட்டி சேஸிங்கில் அதிக ரன் என்ற சச்சினின் சாதனையை முறியடித்தார்
கோலியின் கிரீடத்தில் மேலும் ஒரு வைரம்: ஒரு நாள் போட்டி சேஸிங்கில் அதிக ரன் என்ற சச்சினின் சாதனையை முறியடித்தார்
UPDATED : நவ 04, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:01 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 04:38 PM ADDED : நவ 04, 2026 04:01 PM
-நமது நிருபர் -
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், இலக்கைத் துரத்திப் பிடிப்பதில் (சேஸிங்) அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர் என்ற கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையை விராட் கோலி முறியடித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில், சேஸிங்கின் போது மட்டும் 232 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி, 17 சதங்கள் மற்றும் 52 அரைசதங்களுடன் 8,720 ரன்கள் குவித்து முதலிடத்தில் நீண்ட காலமாக நீடித்து வந்தார்.
இந்த இமாலய சாதனையை விராட் கோலி வெறும் 169 இன்னிங்ஸ்களிலேயே முறியடித்துள்ளார். தற்போது நியூசிலாந்தில் நடந்து வரும் அந்த அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடி வரும் கோலி, இந்த புதிய சாதனையை படைத்திருக்கிறார். சச்சினின் சாதனையை முறியடித்து, 8,741 ரன்களை எட்டியுள்ள கோலி, சேஸிங்கில் மட்டும் 30 சதங்கள் மற்றும் 46 அரைசதங்களை 66.21 சராசரியில் விளாசி முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
இப்பட்டியலில் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா 162 இன்னிங்ஸ்களில் 19 சதங்கள் மற்றும் 40 அரைசதங்களுடன் 6,801 ரன்கள் எடுத்து மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார்.
இலங்கை அணியின் அதிரடி வீரர் சனத் ஜெயசூர்யா (5,742 ரன்கள்) நான்காவது இடத்திலும், தென் ஆப்பிரிக்காவின் ஆல்ரவுண்டர் ஜாக் காலிஸ் (5,575 ரன்கள்) ஐந்தாவது இடத்திலும் உள்ளனர்.
சச்சினை விட 63 இன்னிங்ஸ்கள் குறைவாக விளையாடி, அவரது சாதனையைத் தகர்த்தெறிந்துள்ள விராட் கோலி, 'சேஸ் மாஸ்டர்' என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளார்.