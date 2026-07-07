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ராமாயணம், மஹாபாரதத்தால் பிணைக்கப்பட்ட உறவு: இந்தோனேஷியா பார்லியில் பிரதமர் மோடி உரை

ராமாயணம், மஹாபாரதத்தால் பிணைக்கப்பட்ட உறவு: இந்தோனேஷியா பார்லியில் பிரதமர் மோடி உரை

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UPDATED : ஜூலை 07, 2026 06:15 PM

ADDED : ஜூலை 07, 2026 05:49 PM

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UPDATED : ஜூலை 07, 2026 06:15 PM ADDED : ஜூலை 07, 2026 05:49 PM

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ஜகார்த்தா: இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான பிணைப்பானது ராமாயணம் மற்றும் மஹாபாராதம் போன்ற பாரம்பரியத்திலும், நாளந்தாவின் பண்டைய ஞானத்திலும் வேரூன்றி உள்ளது என இந்தோனேஷியா பார்லிமென்டில் பிரதமர் மோடி பேசினார்.

வாழ்த்துகள்


இந்தோனேஷியா பார்லிமென்டின் கூட்டுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:இந்த அவையில் பேசுவது பெருமையாக உள்ளது. 140 கோடி இந்தியர்களின் பிரதிநிதியாகவும், ஜனநாயகத்தின் தாயாக திகழும் நாட்டின் குடிமகனாகவும், இந்தியர்கள் சார்பாக வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்தோனேஷியா மக்கள் அளித்த அன்பு மற்றும் வரவேற்பை நான் என்றும் மறக்க மாட்டேன்.

ஆழமான உறவு


இந்தியாவுக்கும் இந்தோனேஷியாவுக்கும் கடல் ஒருபோதும் தூரத்தின் அடையாளமாக இருந்ததில்லை. அது எப்போதுமே நமது நாடுகளுக்கு இடையேயான ஒரு பாலமாக இருந்து, நமது பகிரப்பட்ட எதிர்காலத்திற்கு மையமாகத் திகழ்கிறது. இந்தியா, இந்தோனேஷியா, இந்தியப் பெருங்கடல்,.... இந்த பெயர்களே நம்மை இணைக்கும் ஆழமான உறவை பிரதிபலிக்கின்றன.

ஒரே கொள்கை


பயங்கரவாதத்தை எதிர்ப்பதில் இந்தியாவும், இந்தோனேஷியாவும் ஒரே மாதிரியான கொள்கையை கொண்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டு பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலின் போது, இந்தியாவுக்கு இந்தோனேஷியா உறுதியான ஆதரவு தெரிவித்தது. இதற்காக அதிபர் பிரபோவுக்கும், உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கூட்டு நடவடிக்கை வழிகாட்டு முறைகளின்படி பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்க இரு நாடுகளும் பணியாற்றி வருகிறது.

உளவு, சைபர் அச்சுறுத்தல், பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி மற்றும் பயங்கரவாதத்தை ஒழித்தல் ஆகிய துறைகளில் நமது ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவதன் மூலம் உலகில் அமைதி சக்திகளை நாம் வலுப்படுத்த முடியும்.



தடையற்ற


இந்தோ பசிபிக் பகுதி தடையற்ற, சுதந்திரமான அனைவருக்கும் ஏற்ற பகுதியாக இருக்க வேண்டும். இந்த பகுதியில் சுதந்திரமான கப்பல் போக்குவரத்து நடைபெற வேண்டும். இதனையே ஆசியான் அமைப்பின் மையக்கருத்தாக அமைத்துள்ளோம்.

சீர்திருத்தம்

தற்போதைய நிலையில் உலகின் வரிசை மாறி வருகிறது. இந்தியாவும், இந்தோனேஷியாவுக்கும் சமமான வாய்ப்பும், முக்கியமான பங்கும் அளிக்கப்பட வேண்டும். ஐநா சபையை உடனடியாக சீர்திருத்தம் செய்யப்படுவதுடன், அதில் தாமதம் செய்யக்கூடாது.



உறுதியான ஆதரவு

இரு நாடுகளும் ஒரே காலகட்டத்தில் சுதந்திரம் அடைந்தது. இந்தியா 1947 லும், இந்தோனேஷியா 1945 லும் சுதந்திரம் அடைந்தது. இறையாண்மை மற்றும் சுதந்திர நாடுகள் என வரும்போது, இந்தோனேஷியாவின் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு ஐநா சபையில் இந்தியா உறுதியான ஆதரவை தெரிவித்தது. அந்த காலகட்டத்தில் விமானியாக இருந்த பிஜூ பட்நாயக்(ஒடிசா முன்னாள் முதல்வர் நவின் பட்நாயக் தந்தை) அப்போதைய இந்தோனேஷியா பிரதமர் சுதன் ஸ்ஜாஹிரிர் மற்றும் துணை அதிபர் முகமது ஹட்டாவை பாதுகாப்பாக இந்தியா அழைத்து வந்து இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவை வலுப்படுத்தினார்.

நினைவுச் சின்னம்

இந்தியாவும், இந்தோனேஷியாவும் கடலை மட்டும் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை. பொதுவான வரலாற்றையும் பகிர்ந்து கொள்கின்றன. நமது பிணைப்பானது ராமாயணம் மற்றும் மஹாபாராதம் பாரம்பரியத்திலும், நாளந்தாவின் பண்டைய ஞானத்திலும் வேரூன்றி உள்ளது. வயாங் நடனம், மற்றும் இசை வாயிலாகவும் பிரம்பனன் போன்ற அற்புதமான நினைவு சின்னங்கள் வாயிலாகவும் இணைக்கப்பட்டு உள்ளோம். இந்தோனேஷியாவின் தேசியசின்னமான கருடன்( கடவுள் விஷ்ணுவின் வாகனம்) வாயிலாகவும் பாலி யாத்திரையின் கொண்டாட்ட மனப்பான்மை வாயிலாகவும் நாம் ஒரு தொடர்பை பெற்றுள்ளோம். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.



இந்தோனேஷியாவுக்கு கோதுமை


முன்னதாக இந்தோனேஷியா அதிபர் பிரபோவ் சுபியான்டோவை சந்தித்த பிறகு பிரதமர் மோடி கூறுகையில், இந்தோனேஷியாவின் உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், அந்நாட்டிற்கு இந்தியாவில் விளைவிக்கப்பட்ட கோதுமையை இந்திய அரசு அளிக்கும். இந்தியாவில் வளர்க்கப்பட்ட கோதுமை விதையை அந்நாட்டிற்கு அளிப்போம். மதிய உணவு திட்டங்கள் மற்றும் பொது விநியோக திட்டம் குறித்த பிரச்னைகளுக்கு இரு நாடுகளும் தீர்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டு உள்ளன. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

இந்தோனேஷியாவில் பருவநிலை காரணமாக அங்கு கோதுமை விளைச்சல் செய்யப்படுவதில்லை. இறக்குமதியை நம்பியே அந்நாடு உள்ளது. உலகில் கோதுமை அதிகம் இறக்குமதிசெய்யும் நாடாக இந்தோனேஷியா உள்ளது.



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