உள்ளாட்சி தேர்தலில் மீண்டும் விசில் அடித்தால் தான் அடிப்படை பிரச்னைகளை தீர்க்க முடியும்; சொல்கிறார் அமைச்சர் கீர்த்தனா
உள்ளாட்சி தேர்தலில் மீண்டும் விசில் அடித்தால் தான் அடிப்படை பிரச்னைகளை தீர்க்க முடியும்; சொல்கிறார் அமைச்சர் கீர்த்தனா
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:25 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:25 PM
சிவகாசி: ''வரும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மீண்டும் விசில் அடித்தால் தான் குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை பிரச்னைகளை சரிசெய்ய முடியும்,'' என அமைச்சர் கீர்த்தனா பேசினார்.
விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி சட்டசபை தொகுதிக்குட்பட்ட பள்ளப்பட்டியில் ஓட்டளித்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து அவர் பேசியதாவது: மக்கள் உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் விசில் சின்னத்துக்கு ஓட்டளிக்க வேண்டும். அப்போது தான் குடிநீர், ரோடு, கழிவுநீர் கால்வாய் போன்ற அடிப்படை பிரச்னைகளை சரிசெய்து தீர்வு காண முடியும்.
சிவகாசியில் பள்ளிகள், கோயில்கள் அருகே இருந்த 8 டாஸ்மாக் கடைகள் அகற்றப்பட்டன. முந்தைய அரசு இதையெல்லாம் செய்யவில்லை. பெண்கள் பாதுகாப்பிற்கு முதல்வர் விஜய் முன்னுரிமை அளிக்கிறார்.
தற்போது அரசு அலுவலகங்களில் யாரும் லஞ்சம் வாங்குவது கிடையாது. ஊழல் இல்லாததற்கு ஒரே காரணம் முதல்வர் விஜய் தான். த.வெ.க., ஆட்சியமைத்து 60 நாட்களில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டதை போல் இன்னும் பல மாற்றங்கள் தொடர்ந்து ஏற்படும் என்றார்