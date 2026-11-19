மிக உயர்ந்த தரம் கொண்ட பொருட்களை மட்டுமே விற்க வேண்டும்; வர்த்தகம், தொழில்துறையினருக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல்
மிக உயர்ந்த தரம் கொண்ட பொருட்களை மட்டுமே விற்க வேண்டும்; வர்த்தகம், தொழில்துறையினருக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல்
ADDED : நவ 19, 2026 12:41 PM
ADDED : நவ 19, 2026 12:41 PM
புதுடில்லி: டில்லியில் நடந்த இந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பின் நூற்றாண்டு மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி உரை நிகழ்த்தினார்.
அவர் பேசியதாவது; இன்று இந்தியா உலகின் அதிவேகமாக வளரும் பெரிய பொருளாதார நாடாக உள்ளது. சுமார் 7% வளர்ச்சியை எட்டும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்டோபரில் இந்தியாவின் சரக்கு ஏற்றுமதி ரூ.4.67 லட்சம் கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது. இதன் மூலம், ஒரு மாதத்தில் அதிகபட்ச சரக்கு ஏற்றுமதியில் சாதனை படைத்துள்ளோம்.
விவசாயிகள், சிறு தொழில்முனைவோர், தொழில்துறையினருக்கு உரிய மதிப்பு கொடுப்பதன் மூலமே நாடு வளர்ச்சி பெறும். எதை விற்றாலும் வாங்கிக்கொள்வார்கள் என்று 140 கோடி இந்தியர்களை சாதாரணமாக எண்ணிவிடாதீர்கள். எனது நாட்டு மக்களுக்கு விற்கப்படும் பொருட்களில் மிக உயர்ந்த தரம் இருக்க வேண்டும். பல முக்கியப் பொருளாதார நாடுகளுடன் இந்தியா தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. உங்களுக்கான கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. உலகளாவிய வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்வதிலும், சர்வதேச தரத்திற்கு ஏற்ப தயாரிப்புகளை உருவாக்குவதிலும் முதலீடு செய்யுங்கள்.
இந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு, 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது. அதேபோல், 2027ல் நீங்கள் 100 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யும்போது, அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை உருவாக்க உறுதியேற்க வேண்டும். விக்சித் பாரத் என்பது வெறும் முழக்கமல்ல, அது ஒரு அர்ப்பணிப்பு. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.