சென்னை, திருவள்ளூருக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலெர்ட்; 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான மஞ்சள் அலெர்ட்
சென்னை, திருவள்ளூருக்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலெர்ட்; 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான மஞ்சள் அலெர்ட்
UPDATED : நவ 02, 2026 02:35 PM
ADDED : நவ 02, 2026 02:34 PM
UPDATED : நவ 02, 2026 02:35 PM ADDED : நவ 02, 2026 02:34 PM
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: வங்கக்கடலின் மேற்கு மத்திய பகுதி மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்குப் பகுதியில் நிலைகொண்டுள்ள முரசு தீவிர புயல், மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வருகிறது.
நெல்லூருக்கு தென்கிழக்கே 160 கி.மீ. தொலைவிலும், சென்னைக்கு வடகிழக்கே 180 கி.மீ. தொலைவிலும் மையம் கொண்டுள்ளது. இந்த புயல், நெல்லூர் - நரசாப்பூர் இடையே இன்று நள்ளிரவு தொடங்கி நாளை அதிகாலை வரை கரையை கடக்கக்கூடும் என்றும், அப்போது மணிக்கு 100 முதல் 110 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும்.
இன்று (நவம்பர் 02)
திருவள்ளூர், சென்னைக்கு இன்று மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
கனமழை (மஞ்சள் அலெர்ட்) பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* நீலகிரி
* வேலூர்
* ராணிப்பேட்டை
* காஞ்சிபுரம்
* செங்கல்பட்டு
நீலகிரி மாவட்டத்தில் நாளை (நவம்பர் 03) கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. திண்டுக்கல், தேனி ஆகிய 2 மாவட்டங்களில் நவம்பர் 5ம் தேதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நவம்பர் 6ம் தேதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* கன்னியாகுமரி
* திருநெல்வேலி
* தூத்துக்குடி
* ராமநாதபுரம்
* புதுக்கோட்டை
* தஞ்சாவூர்
* திருவாரூர்
* நாகை
* மயிலாடுதுறை
நவம்பர் 7ம் தேதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* ராமநாதபுரம்
* தூத்துக்குடி
* திருநெல்வேலி
* கன்னியாகுமரி
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.