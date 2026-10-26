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சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: நாகை மாவட்டத்திற்கு இன்று மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று (அக்டோபர் 26) கனமழை (மஞ்சள்) பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* மயிலாடுதுறை,
* தஞ்சாவூர்,
* திருவாரூர்,
* புதுக்கோட்டை,
* ராமநாதபுரம் ஆகிய 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான மஞ்சள் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் நாளை முதல் படிப்படியாக மழை பொழிவு குறையும். நாளை முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாகைக்கு இன்று மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலெர்ட்; 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான மஞ்சள் அலெர்ட்
நாகைக்கு இன்று மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலெர்ட்; 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான மஞ்சள் அலெர்ட்
ADDED : அக் 26, 2026 02:54 PM
ADDED : அக் 26, 2026 02:54 PM
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சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: நாகை மாவட்டத்திற்கு இன்று மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று (அக்டோபர் 26) கனமழை (மஞ்சள்) பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
* மயிலாடுதுறை,
* தஞ்சாவூர்,
* திருவாரூர்,
* புதுக்கோட்டை,
* ராமநாதபுரம் ஆகிய 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான மஞ்சள் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் நாளை முதல் படிப்படியாக மழை பொழிவு குறையும். நாளை முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.