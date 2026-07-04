ஹிந்து மதத்திற்கு மாறிய அமெரிக்க பெண்ணுக்கு கோவிலில் வழிபட அனுமதி மறுத்த உத்தரவு ரத்து
ஹிந்து மதத்திற்கு மாறிய அமெரிக்க பெண்ணுக்கு கோவிலில் வழிபட அனுமதி மறுத்த உத்தரவு ரத்து
ADDED : ஜூலை 04, 2026 04:01 AM
ADDED : ஜூலை 04, 2026 04:01 AM
மதுரை: ஹிந்து மதத்திற்கு மாறிய அமெரிக்க பெண் பக்தரை, தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை அருகே, காரப்பங்காடு அபிஷ்ட வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் வழிபட அனுமதி மறுத்த உத்தரவை, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை ரத்து செய்தது .
அமெரிக்காவை சேர்ந்த லாரா பிரான்சிஸ் ஐயங்கார் தாக்கல் செய்த மனு: நான் அமெரிக்க குடிமகள். ஹிந்து மதத்தை தழுவி, பின்பற்றி வருகிறேன். திருமணத்திற்கு முன்பே, விசா விண்ணப்பம் உள்ளிட்ட ஆவணங்களில் கூட ஒரு ஹிந்துவாகவே குறிப்பிட்டுள்ளேன்.
கிறிஸ்துவ பெண்
வரத பாலாஜி வெங்கடகிருஷ்ணன் என்ற ஹிந்துவை, 2023ல் திருமணம் செய்தேன். காரப்பங்காடு அபிஷ்ட வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் திருமணம் நடந்தது.
சமீபத்தில் அக்கோவிலுக்கு சென்றேன். நான் ஹிந்து மதத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல என்ற தவறான எண்ணத்தின் அடிப்படையில், உள்ளூரை சேர்ந்த சிலர், கோவிலுக்குள் நுழைய எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு, கணவர் கடிதம் அனுப்பினார்.
'நீங்கள் ஒரு அமெரிக்க கிறிஸ்துவ பெண். கோவிலின் கருவறைக்குள் நுழைய முயன்றீர்கள். 'ஆகம விதிகளை மீறாமல், பிற பக்தர்களின் உணர்வுகளை புண்படுத்தாத வகையில், கோவிலின் வெளிப்பிரகார பகுதிகளில் இருக்க அனுமதிக்கப்படுகிறீர்கள்' என, அறநிலையத்துறை பட்டுக்கோட்டை உதவி கமிஷனர் உத்தரவிட்டார். அது சட்டவிரோதம். அந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதி டி.பரதசக்கரவர்த்தி பிறப்பித்த உத்தரவு:
ஹிந்து மதம் வரலாற்று ரீதியாக, அனைவரையும் உள்ளடக்கி, ஏற்றுக் கொள்ளும் தன்மையுடன் விளங்கும் மதம். ஒருவர் பிறப்பு அல்லது மதம் மாறுதல் மூலம் ஹிந்துவாகலாம்.
ஹிந்து மதத்தின் மீதான வெறும் கோட்பாட்டு ரீதியான பற்றோ அல்லது நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தும் வெறும் அறிவிப்போ மட்டும் ஒருவரை ஹிந்துவாக மாறியவராக கருதப்படாது.
மறுக்கக்கூடாது
ஹிந்து மதத்தை தழுவுவதற்கான உண்மையான நோக்கமும், அத்தகைய நோக்கத்தை தெளிவாக வெளிப்படுத்தும் வகையிலான நடத்தையும் இணைந்திருந்தால், அது மதம் மாறியதற்கான சான்றாக அமையக்கூடும்.
அத்தகைய மத மாற்றத்தை உறுதிப்படுத்த எந்தவொரு முறையான சுத்திகரிப்பு அல்லது பிராயச்சித்த சடங்கையும் மேற் கொள்வது அவசியமில்லை என, உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
மனுதாரரின் நடத்தை மற்றும் நம்பிக்கை அவர் ஹிந்து மதத்தை பின்பற்றுபவர் என்பதை நிரூபிக்கும் நிலையில், அவரை ஹிந்துவாக அங்கீகரிக்க மறுக்க முடியாது. அவரை ஒரு ஹிந்து பக்தராக கருத வேண்டும். மனுதாரர் அமெரிக்க கிறிஸ்துவ பெண் என்ற அடிப்படையில் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு சட்டவிரோதம்; அது ரத்து செய்யப்படுகிறது.
அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள், அபிஷ்ட வரதராஜ பெருமாள் கோவில் உட்பட எந்தவொரு கோவிலிலும், ஒரு ஹிந்து பெ ண் பக்தருக்குரிய உரிமைகளை, மனு தாரருக்கு மறுக்கக்கூடாது. இவ்வாறு உத்தரவிட்டார்.