பொது இடங்களில் ஜாதி பெயர் பலகைகள் பேனர்கள், பிளக்ஸ்களை அகற்ற உத்தரவு
பொது இடங்களில் ஜாதி பெயர் பலகைகள் பேனர்கள், பிளக்ஸ்களை அகற்ற உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 17, 2026 07:16 PM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 07:16 PM
மதுரை: பொது இடங்களில் ஜாதி அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் வைக்கப்பட்டுள்ள பலகைகள், பேனர்கள், பிளக்ஸ் போர்டுகளை அகற்ற உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த ராமகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: ராமநாதபுரம் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் நோக்கன்கோட்டை கிராமத்தில் பல சமூகத்தை சேர்ந்த நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் ஜாதி பேதமின்றி நல்லிணக்கத்துடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர். சமீப காலமாக சிலர் அனுமதியின்றி, அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள், பள்ளி, கோயில்கள் முன்பாக ஜாதி அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தும் பலகைகளை சட்ட விரோதமாக நிறுவியுள்ளனர். இது பொது அமைதிக்கு எதிரானது.
கல்வி நிறுவனங்கள் சமத்துவத்துவம், அரசியலமைப்பு விழுமியங்களை கற்றுத் தரும் இடங்கள். அங்கு ஜாதிப் பலகை வைப்பது மாணவர்களிடையே பிரிவினையை உண்டாக்கும். வழிபாட்டுத் தலங்கள் அருகே ஜாதிப் பலகை வைப்பது தேவையற்ற பதற்றத்தை உருவாக்கி பொது அமைதியை கெடுக்கும்.
தமிழகம் முழுவதும் பொது இடங்கள், அரசு நிலங்களில் அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்டுள்ள ஜாதிப் பலகைகள், பேனர்களை அகற்ற இந்நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டுள்ளது. அதிகாரிகளுக்கு மனு அனுப்பியும் நடவடிக்கை இல்லை. நீதிமன்ற உத்தரவுகளை பின்பற்றி அனுமதியின்றி நிறுவப்பட்டுள்ள அனைத்து ஜாதி அடையாள பலகைகள், பேனர்கள், பிளக்ஸ் போர்டுகளை அகற்ற உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் குறிபிட்ட இடங்களில் உள்ள ஜாதி அடையாள பலகைகளை அகற்றி கலெக்டர் ஜூலை 23ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.