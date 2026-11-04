தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தை ஓடிடி, டிஜிட்டல் செய்தி தளங்கள் பின்பற்ற வேண்டும்; மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்
தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தை ஓடிடி, டிஜிட்டல் செய்தி தளங்கள் பின்பற்ற வேண்டும்; மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்
ADDED : நவ 04, 2026 09:44 AM
ADDED : நவ 04, 2026 09:44 AM
புதுடில்லி: ஓடிடி, டிஜிட்டல் செய்தித் தளங்கள் நேர முத்திரையிடுதல், தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
* தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டப்படி, அனைத்து விதிகளையும், டிஜிட்டல் மீடியா நடத்தை விதிகளையும் பின்பற்ற வேண்டும்.
* விதிகளை மீறும் உள்ளடக்கங்களை முறைப்படுத்தவும், தணிக்கை செய்யவும் உதவும்.
* ஓடிடி தளங்களில் உள்ள காட்சிகளில் நேரம் குறிப்பிடுவதன் மூலம், பயனர்கள் புகாரளிக்கும் போது எந்தக் காட்சியில் விதிமீறல் உள்ளது என்பதை எளிதாகக் கண்டறிய முடியும்.
* சமூக ஊடகங்கள் காட்சிகளில் ஆதாரங்களையும் குறிப்பிட வேண்டும். வன்முறைக் காட்சிகள் மங்கலாக்கப்பட வேண்டும்.
* குற்றச் செய்திகளில் உள்ள தலைப்புகள், படங்கள் உள்ளிட்டவை நிகழ்வுக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.