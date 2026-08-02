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நமது அமைப்புக்கு முகம் கிடையாது; சமமாக வேலை பார்க்கணும்; அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்

நமது அமைப்புக்கு முகம் கிடையாது; சமமாக வேலை பார்க்கணும்; அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:40 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:40 PM

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கன்னியாகுமரி: நமது அமைப்புக்கு முகம் கிடையாது; போட்டோ எடுப்பது.. தலைவரே என்று கூப்பிடுவதை விட நாம் அனைவரும் சமமாக வேலை பார்க்க வேண்டும் என வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கன்னியாகுமரி கடற்கரையில் வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் சார்பில் தூய்மை பணியினை தொடங்கி வைத்த பின் அண்ணாமலை பேசியதாவது: இன்றைக்கு மட்டும் வந்தோம் செய்தோம் என்று இல்லாமல், ஒவ்வொரு வாரமும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பினர் நன்றாக வேலை செய்து இருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். நமது அமைப்புக்கு முகம் கிடையாது; போட்டோ எடுப்பது.. தலைவரே என்று கூப்பிடுவது எல்லாம் ஏதோ இடத்தில் நான் தோற்றுவிட்டேன் என்று அர்த்தம்.

ஒரு இடத்திற்கு வந்தால் நாம் அனைவரும் சமமாக வேலை பார்க்க வேண்டும். அது தான் நமது அமைப்பின் நோக்கம். இதில் பெரியவர்கள், சிறியவர்கள் கிடையாது. ஆரம்பத்தில் சில பிரச்னைகள் இருக்க தான் செய்யும்.

எந்தவொரு இயக்கமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆண்டு காலம், அந்த இயக்கம் பக்குவம் படும் வரை, பிரச்னைகள் இருக்கும். அதை எல்லாம் நாம் தாண்டி தான் போக வேண்டும். நிறைய பேர் அரசியல் இயக்கத்தில் இருந்து வந்து இருக்கிறார்கள்.

எத்தனையோ பேர் அரசியல் சாயல் இல்லாமல் வந்த இருக்கிறார்கள். அடுத்த முறை நாம் எல்லாம், கன்னியாகுமரியில், நாகர்கோவிலில் வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் சார்பாக ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுக்கும் போது, புகைப்படம் இல்லாமல், நமது நோக்கம் சுத்தப்படுத்துவதற்காக வந்து இருக்கிறோம்.

இந்தியாவில் நாம் போடும் பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் 26 ஆயிரம் டன். நம்முடைய காலத்திற்கு பிறகு இயற்கை இருக்கும், அது சுத்தமாக இருக்குமா என்று தெரியாது. எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இளைஞர்கள் வந்து இருக்கிறீர்கள். இவ்வாறு அண்ணாமலை பேசினார்.

தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!

கன்னியாகுமரியில் அண்ணாமலை எழுச்சி உரை; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு

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