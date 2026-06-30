யு.ஏ.இ.,யில் முதல் முறையாக பயணியர் ரயில் சேவை துவக்கம்; பிரத்யேக ஏற்பாடுகள் ஏராளம்!
யு.ஏ.இ.,யில் முதல் முறையாக பயணியர் ரயில் சேவை துவக்கம்; பிரத்யேக ஏற்பாடுகள் ஏராளம்!
ADDED : ஜூன் 30, 2026 08:47 PM
ADDED : ஜூன் 30, 2026 08:47 PM
அபுதாபி: யு.ஏ.இ., எனப்படும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சின் போக்குவரத்து வரலாற்றிலேயே முதல் பயணியர் ரயில் சேவை பிரமாண்ட வரவேற்புடன் தொடங்கியது.
மேற்காசிய நாடான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சில், அபுதாபி, துபாய், ஷார்ஜா, அஜ்மான், உம் அல் குவைன், ராஸ் அல் கைமா, புஜைரா ஆகிய ஏழு நகரங்கள் உள்ளன. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் செழிப்பான நாடாக இருந்தாலும், அங்கு இந்த ஏழு நகரங்களை இணைக்க பயணியர் ரயில் போக்குவரத்து இல்லை.
'மெட்ரோ', 'டிராம்' போன்ற அந்தந்த நகரங்களுக்குள் மட்டுமே இயங்கும் உள்ளூர் போக்குவரத்து சேவைகள் மட்டுமே உள்ளன. இந்நிலையில், ஏழு நகரங்களையும் இணைக்கும் வகையில், 2009ல் 'எத்தியாட்' ரயில் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், 1,200 கி.மீ., துாரத்துக்கு ஏற்கனவே ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டு, சரக்கு போக்குவரத்து மட்டும் நடந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், நாட்டின் முதல் பயணியர் ரயில் சேவை தொடங்கியது. புஜைராவில் இருந்து அபுதாபிக்கு இந்த ரயில் இயக்கப்பட்டது. துபாய், ஷார்ஜா வழியாக செல்லும். இந்த ரயில்கள் மணிக்கு 200 கி.மீ வேகத்தில் செல்லக்கூடியவை. அதிநவீன இருக்கைகள், ஏசி, வைபை வசதிகளுடன், உலகத்தரம் வாய்ந்த உணவுகள் இந்த ரயில் வழங்கப்படுகின்றன.
இதற்கு முன் புஜைரா - அபுதாபி இடையேயான 250 கி.மீ., துாரத்தை, காரில் கடக்க 3 மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆகும். தற்போது அறிமுகமாகியுள்ள ரயில் மூலம், 1 மணி 45 நிமிடங்களில் கடக்க முடியும். அபுதாபியில் ரயில் நிலையத்தில் கூடியிருந்த ஏராளமான பயணியர் உற்சாகத்துடன், கைகளை தட்டி ரயிலை வரவேற்றனர். பாரம்பரிய எமிராட்டி நடனம் மற்றும் வண்ணமயமான கொண்டாட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன.