வளர்ப்பு நாய் கடித்தால் உரிமையாளரே பொறுப்பு: ஐகோர்ட் அதிரடி
வளர்ப்பு நாய் கடித்தால் உரிமையாளரே பொறுப்பு: ஐகோர்ட் அதிரடி
ADDED : ஜூலை 08, 2026 01:43 AM
ADDED : ஜூலை 08, 2026 01:43 AM
பெங்களூரு: 'வளர்ப்பு நாய் தாக்கினால் அச்சம்பவத்திற்கு நாயின் உரிமையாளரே பொறுப்பு' என, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரைச் சேர்ந்த பெண் எல்ஹாம் ரெசா. கடந்த மார்ச்சில் இந்திரா நகர் போலீசில் இவர் அளித்த புகாரில், 'கடந்த பிப்., 23ம் தேதி இந்திரா நகரில் உள்ள என் தோழி லலிதா வீட்டுக்கு சென்றிருந்தேன்.
'அப்போது அவர் வீட்டில் வளர்க்கப்பட்டு வந்த நாய், என் மீது திடீரென பாய்ந்தது. என் முகத்தில் கடுமையாக தாக்கியது. 'இதற்கு நாயின் உரிமையாளர் கார்த்திக் ஸ்ரீவஸ்தவா, அவரது மனைவி லலிதா ஆகியோரின் பொறுப்பற்ற தன்மையே காரணம். எனவே, அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதன்படி கார்த்திக் ஸ்ரீவஸ்தவா, லலிதா மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, நகரின் 10வது ஏ.சி.எம்.எம்., நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த வழக்கை ரத்து செய்யும்படி, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் லலிதா மனு தாக்கல் செய்தார். இம்மனு நேற்று நீதிபதி நாகபிரசன்னா முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
லலிதா தரப்பு வக்கீல், 'புகார்தாரர், அந்த குடும்பத்தின் செல்ல நாயுடன் பழகி உள்ளார். மருத்துவரின் அறிக்கையில், புகார்தாரரின் உடலில் எந்த காய அடையாளங்களும் பதிவு செய்யப்படவில்லை.
'எப்படியிருந்தாலும், அந்த வகை நாய் ஆபத்தானது அல்ல. ஒரு மாதம் கழித்து புகார் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. புகார் அளிப்பதற்கு முன், புகார்தாரர் பணம் கேட்டு மிரட்டி உள்ளார்' என்றார்.
நீதிபதி நாகபிரசன்னா, ''நாயை கட்டவிழ்த்து விடுவது பொறுப்பற்ற செயல். அவ்வாறு விடப்பட்ட நாய், வேறு யாரையாவது தாக்கினால், அதன் உரிமையாளரே பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
''இது அனைத்து நாய் உரிமையாளர்களுக்கும் ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். எனவே, மனுதாரர் வழக்கை சந்திக்க வேண்டும்,'' என கூறி, அவரது மனுவை தள்ளுபடி செய்தார்.