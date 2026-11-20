பஹல்காம் சம்பவத்திற்கு பின் இந்தியாவில் பாக். அமைச்சர்; தாஜ்மஹால் செல்ல மத்திய அரசு அனுமதி மறுப்பு
பஹல்காம் சம்பவத்திற்கு பின் இந்தியாவில் பாக். அமைச்சர்; தாஜ்மஹால் செல்ல மத்திய அரசு அனுமதி மறுப்பு
ADDED : நவ 20, 2026 07:16 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:16 PM
ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பானது பிராந்திய நல்லுறவு மற்றும் அதன் உறுப்பு நாடுகளுக்கு இடையில் ஒத்துழைப்பை அளிக்கும் நோக்கில் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த அமைப்பில் இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட 10 நாடுகள் இடம்பெற்று உள்ளன.
2025ம் ஆண்டு சீனாவில் இதன் மாநாடு நடைபெற்றபோது, பிரதமர் மோடி முன் வைத்த கருத்தரங்கு மன்றம் என்ற யோசனைக்கு ஷாங்காய் அமைப்பு ஒப்புதல் தந்தது. செப்.1 முதல் இந்த அமைப்புக்கு பாகிஸ்தான் தலைமை ஏற்று இருக்கிறது.
நவ.22ம் தேதி வரை 3 நாட்கள் புதுடில்லியில் நடக்க உள்ள இந்த கருத்தரங்கு இன்று முறைப்படி தொடங்கியது. இந்தியாவின் அழைப்பை ஏற்று, பாகிஸ்தானின் காலநிலை மற்றும் சுற்றுச் சூழல் ஒருங்கிணைப்புத்துறை அமைச்சர் முசாதிக் மாலிக் புதுடில்லி வந்துள்ளார். அவரை இந்தியாவின் பாக். தூதரக பொறுப்பாளர் சாத்வர் வரவேற்றார்.
முசாதித் மாலிக் தனது இந்தியப் பயணத்தின் போது பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் செல்ல திட்டமிட்டு இருந்தார். குறிப்பாக ஆக்ராவில் உள்ள தாஜ் மஹால், டில்லியில் நிஜாமுதின் தர்கா ஆகிய இடங்களை பார்க்க திட்டமிட்டு, அதற்கான அனுமதியும் கோரி இருந்தார்.
ஆனால், ஷாங்காய் கருத்தரங்கு மன்ற நிகழ்வுக்கு மட்டுமே அவருக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டு இருந்தது. வேறு எந்த ஒரு இடம் அல்லது நிகழ்வுக்கு செல்ல முசாதிக் மாலிக்கிற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்கவில்லை.
2023ம் ஆண்டு கோவாவில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்புக் கூட்டத்தில் பாக்.கின் பிலாவல் பூட்டோ சர்தாரி கலந்து கொண்டார். அதன்பின் பாக். அமைச்சர் ஒருவர் இந்தியாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு இருப்பது இதுவே ஆகும். பஹல்ஹாம் தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக சிந்தூர் ஆப்பரேஷன் நிகழ்வுக்கு பின், பாக், அமைச்சர் இந்தியா மேற்கொள்ளும் முதல் பயணமும் இதுவே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.