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பாகிஸ்தானுக்கு எந்தத் தகுதியும் இல்லை; இந்தியா பதிலடி

பாகிஸ்தானுக்கு எந்தத் தகுதியும் இல்லை; இந்தியா பதிலடி

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 07:58 PM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 07:58 PM

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புதுடில்லி: இந்தியாவின் உள் விவகாரங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவிக்க பாகிஸ்தானுக்கு எந்தத் தகுதியும் இல்லை என மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

1996 ம் ஆண்டு காஷ்மீர் மாநிலம் ஸ்ரீநகரில் நடந்த கலவரம் தொடர்பாக பிரிவினைவாத தலைவர் ஷபீர் ஷா உள்ளிட்ட ஹூரியத் அமைப்பு தலைவர்கள் மீது நீதிமன்றத்தில் என்ஐஏ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. அவர்களுக்கு ஆதரவாக பாகிஸ்தான் தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்து இருந்தனர்.

இது தொடர்பாக டில்லியில் நிருபர்களை சந்தித்த மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெயிஸ்வால் கூறியதாவது: பஹல்காமில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலில் பல அப்பாவி மக்கள் உயிரிழந்தனர். இந்த கொடூரமான செயலை அனைவரும் அறிந்திருப்பார்கள். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பயங்கரவாதம் குறித்து அனைவரும் கவலை தெரிவித்து வரும் நிலையில், பயங்கரவாதத்துக்கு நீண்ட நாட்களாக நிதியுதவி மற்றும் ஆதரவு அளிக்கும் பாகிஸ்தானின் வரலாறு அனைவருக்கும் தெரியும். பயங்கரவாதத்தை அரசின் கொள்கையாக பாகிஸ்தான் வைத்துள்ளது. இந்தியாவின் உள்விவகாரங்கள் குறித்து கருத்துத் தெரிவிக்க பாகிஸ்தானுக்கு எந்தத் தகுதியும் இல்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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