அமெரிக்க பணத்தை வைத்து சர்வதேச சட்டங்களை மீறும் பாகிஸ்தான்; அமெரிக்க முதல் முஸ்லிம் செனட்டர் சாட்டையடி
அமெரிக்க பணத்தை வைத்து சர்வதேச சட்டங்களை மீறும் பாகிஸ்தான்; அமெரிக்க முதல் முஸ்லிம் செனட்டர் சாட்டையடி
ADDED : நவ 09, 2026 06:41 AM
ADDED : நவ 09, 2026 06:41 AM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க செனட் சபைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட முதல் முஸ்லிம் செனட்டர் என்ற பெருமையை ஜனநாயகக் கட்சியின் அப்துல் எல் சயீத் பெற்றுள்ளார். இவர் ஏபிசி செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், சர்வதேச சட்டங்களை மீறும் நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா அளித்து வரும் நிதி, ராணுவ உதவிகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது; சர்வதேச சட்டங்களை பின்பற்றுவதில் நாம் (அமெரிக்கா) முதன்மையானவர்களாக இருக்க வேண்டும். இஸ்ரேலுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் ரூ.37,560 கோடி ராணுவ உதவியைக் குறைக்கும் அதிபர் டிரம்பின் திட்டத்தை வரவேற்கிறேன். அமெரிக்கர்களின் வரிப் பணத்தை, சர்வதேச சட்டங்களை மீறும் நாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
இனப்படுகொலை, அநீதிகளுக்கு எதிரான நாடுகளுக்கு ஆயுத விற்பனை செய்வதை அமெரிக்கா நிறுத்த வேண்டும். எகிப்து, சவுதி அரேபியா, ஜோர்டான், பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கு வழங்கப்படும் அமெரிக்க நிதி உதவியைப் பயன்படுத்தி சர்வதேச சட்டங்களை மீறப் பயன்படுத்தக் கூடாது. உள்நாட்டு தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.